OM : Avantage Strasbourg, ce transfert fait pleurer Marseille

Plusieurs clubs de Ligue 1 ont manifesté leur intérêt pour Gessime Yassine, le jeune attaquant marocain de 20 ans évoluant à Dunkerque. L’OM est sur le dossier mais Strasbourg a pris l’avantage ces dernières heures.

En fin de contrat avec Dunkerque en juin 2027, Gessime Yassine est l’un des joueurs évoluant en France qui risque d'agiter le plus le prochain mercato estival. Le club de Ligue 2 ne retiendra pas son international U20 marocain afin de ne pas risquer de le perdre pour zéro euro l’année suivante et cette situation a d’ores et déjà suscité la convoitise de plusieurs grands clubs de Ligue 1. Lille et Lens sont attentifs à l’évolution du dossier au même titre que l’Olympique de Marseille. Le directeur sportif olympien Medhi Benatia connaît bien le profil de Gessime Yassine et estime qu’il peut être un prospect intéressant pour le club phocéen à l’avenir.

« a pris les devants » pour la signature de Gessime Yassine lors du prochain mercato. On ignore pour l’instant quelle somme les Alsaciens sont prêts à débourser pour l’ailier marocain, dont la valeur marchande se situe en ce moment aux alentours des 6 millions d’euros selon Transfermarkt. Reste que dans ce dossier, l’OM n’est pas en pole à l’heure actuelle. En effet, comme indiqué ces dernières heures , Strasbourg a également flashé sur l’ailier droit d’1m72 et dispose pour le moment d’un avantage sur Marseille, confirme le compte insider Belotti Foot, qui estime que Strasbourgpour la signature de Gessime Yassine lors du prochain mercato. On ignore pour l’instant quelle somme les Alsaciens sont prêts à débourser pour l’ailier marocain, dont la valeur marchande se situe en ce moment aux alentours des 6 millions d’euros selon Transfermarkt.

Une chose est en tout cas certaine, l’Olympique de Marseille va devoir mettre un sacré coup de collier pour doubler la concurrence alsacienne et ainsi espérer une signature de Gessime Yassine l’été prochain. Car de son côté, le Racing semble avancer de manière très rapide sur cette piste et ce ne sont pas les moyens qui manquent à Strasbourg pour formuler à Dunkerque une offre importante. Reste à voir si de son côté, le joueur sera enclin à rejoindre le pensionnaire de la Meinau ou si Yassine affichera une autre préférence alors que Lens, l’OM et Lille sont également très intéressés.