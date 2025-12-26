ICONSPORT_256976_0101

OM : Avantage Strasbourg, ce transfert fait pleurer Marseille

OM26 déc. , 14:30
parCorentin Facy
Plusieurs clubs de Ligue 1 ont manifesté leur intérêt pour Gessime Yassine, le jeune attaquant marocain de 20 ans évoluant à Dunkerque. L’OM est sur le dossier mais Strasbourg a pris l’avantage ces dernières heures.
En fin de contrat avec Dunkerque en juin 2027, Gessime Yassine est l’un des joueurs évoluant en France qui risque d'agiter le plus le prochain mercato estival. Le club de Ligue 2 ne retiendra pas son international U20 marocain afin de ne pas risquer de le perdre pour zéro euro l’année suivante et cette situation a d’ores et déjà suscité la convoitise de plusieurs grands clubs de Ligue 1. Lille et Lens sont attentifs à l’évolution du dossier au même titre que l’Olympique de Marseille. Le directeur sportif olympien Medhi Benatia connaît bien le profil de Gessime Yassine et estime qu’il peut être un prospect intéressant pour le club phocéen à l’avenir.
Reste que dans ce dossier, l’OM n’est pas en pole à l’heure actuelle. En effet, comme indiqué ces dernières heures, Strasbourg a également flashé sur l’ailier droit d’1m72 et dispose pour le moment d’un avantage sur Marseille, confirme le compte insider Belotti Foot, qui estime que Strasbourg « a pris les devants » pour la signature de Gessime Yassine lors du prochain mercato. On ignore pour l’instant quelle somme les Alsaciens sont prêts à débourser pour l’ailier marocain, dont la valeur marchande se situe en ce moment aux alentours des 6 millions d’euros selon Transfermarkt.

Une chose est en tout cas certaine, l’Olympique de Marseille va devoir mettre un sacré coup de collier pour doubler la concurrence alsacienne et ainsi espérer une signature de Gessime Yassine l’été prochain. Car de son côté, le Racing semble avancer de manière très rapide sur cette piste et ce ne sont pas les moyens qui manquent à Strasbourg pour formuler à Dunkerque une offre importante. Reste à voir si de son côté, le joueur sera enclin à rejoindre le pensionnaire de la Meinau ou si Yassine affichera une autre préférence alors que Lens, l’OM et Lille sont également très intéressés.
Derniers commentaires

« Mon prochain contrat à l’OL », Cherki discute déjà

Ne fait pas de promesse que tu ne tiendra pas gone. Y en a bcp qui ont gardé un club dans leur cœur... mais quand tu as pris l'habitude de jouer dans des clubs prestigieux avec des salaires à la hauteur, tu ne reviens plus en arrière..... on en reparlera

Karim Benzema, le mercato fou de l'OL

n importe quoi..... comme si ça avait pu l aider a choisir le club. pourquoi pas Nancy. platini y a ete formé et a excellé

L'OM et le PSG rendent hommage à Jean-Louis Gasset

Quelle tristesse. encore un ancien qui part, avec une experience de dingue, et beaucoup d anecdotes sur ce sport depuis des decenies. repose en paix Jean-Louis.

L'OM et le PSG rendent hommage à Jean-Louis Gasset

Force à sa famille et a ses proches repose en paix Mr Gasset ...

OL : Tyler Morton se rapproche de la Juventus

Si ils n'ont pas les moyens qu'ils se rabattent sur le "Morton" États-Uniens qui connaît en plus déjà le championnat Italien.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

