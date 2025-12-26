OM : Avantage Strasbourg, ce transfert fait pleurer Marseille

Ne fait pas de promesse que tu ne tiendra pas gone. Y en a bcp qui ont gardé un club dans leur cœur... mais quand tu as pris l'habitude de jouer dans des clubs prestigieux avec des salaires à la hauteur, tu ne reviens plus en arrière..... on en reparlera
n importe quoi..... comme si ça avait pu l aider a choisir le club. pourquoi pas Nancy. platini y a ete formé et a excellé
Quelle tristesse. encore un ancien qui part, avec une experience de dingue, et beaucoup d anecdotes sur ce sport depuis des decenies. repose en paix Jean-Louis.
Force à sa famille et a ses proches repose en paix Mr Gasset ...
Si ils n'ont pas les moyens qu'ils se rabattent sur le "Morton" États-Uniens qui connaît en plus déjà le championnat Italien.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Les représentants de Gessime Yassine ont rencontré les dirigeants du Losc cette semaine. Un rdv est aussi prévu avec ceux de l’OM prochainement. L’ailier marocain est aussi courtisé par Hoffenheim, Wolfsburg et le Werder. Sa valeur est estimée entre 5 et 8 M d’euros.