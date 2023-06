Benzema et le Real Madrid, un gros problème d’argent ‍?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Karim Benzema est au cœur du premier feuilleton du mercato estival, alors que l’Arabie Saoudite rêve de l’arracher au Real Madrid.

Ballon d’Or il y a six mois, Karim Benzema est l’un des joueurs les plus courtisés de la planète. L’international français a fait l’objet d’une offre astronomique en provenance de l’Arabie Saoudite, qui lui a proposé un contrat de deux ans et un salaire de 100 millions d’euros nets par an. Il y a quelques jours, la tendance était à un départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite mais tout a basculé jeudi. KB9 a publiquement expliqué que « internet n’était pas la vérité », laissant grand ouvert la porte au Real Madrid.

Marca est catégorique ce vendredi affirmant que Karim Benzema « se queda » chez les Merengue. L’hésitation de Karim Benzema est pourtant réelle et repose en grande partie sur des considérations financières, son salaire chez le champion d’Espagne 2022 ne lui convenant plus totalement.

« Il peut rester pour une raison. C'est comme pour Sergio Ramos et l'offre de la Chine. Nous comprenons qu'il puisse partir et qu'il ait le droit de décider de son avenir, mais lorsqu'il a dit qu'internet n'était pas la réalité, cela m'a semblé être un pas en arrière. Le fait de ne pas pouvoir transcrire cette offre en quelque chose de tangible l'a fait réfléchir. Le téléphone de Florentino n'a pas sonné et Benzema n'a pas appelé. L'offre était connue, mais quand Benzema ne l'a pas transmise, il savait qu'elle ne pouvait pas se concrétiser » explique le journaliste de la Cadena SAR, Antonio Romero, avant de conclure.

Un désaccord salarial entre Benzema et le Real ?

« Benzema a fait deux apparitions publiques au cours des six derniers mois. Il n'a été capable de dire qu'il allait rester à Madrid. La réalité est que Benzema a une offre et qu'il y réfléchit. Benzema a été renouvelé automatiquement en raison de la clause du Ballon d'Or mais Karim a compris que son renouvellement était à un prix différent » détaille le journaliste, pour qui il y a bien un désaccord financier entre Karim Benzema et le Real Madrid autour de la prolongation du Français jusqu’en 2024. D’où les hésitations du natif de Lyon au sujet de son avenir…