Benjamin Dominguez à l'OM ou à l'OL, c'est raté

Mercato04 janv. , 14:50
parCorentin Facy
L’OL et l’OM sont très intéressés par Benjamin Dominguez, en manque de son temps de jeu à Bologne cette saison. Mais les deux Olympiques vont devoir composer avec une grosse concurrence italienne.
L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille ne boxent plus vraiment dans la même catégorie ces derniers mois en ce qui concerne le mercato. L’OM a réussi à attirer des joueurs tels que Greenwood, Aubameyang ou encore Aguerd et Pavard en investissant massivement sur le marché des transferts. L’OL de son côté a été contraint d’adopter une nouvelle politique en misant sur des joueurs moins connus et surtout moins chers (Sulc, Moreira, Morton). Marseille et Lyon ont pris des chemins différents et pourtant, ils se retrouvent sur la piste de l’ailier argentin de Bologne, Benjamin Dominguez.

Benjamin Dominguez a la cote en Série A

Comme indiqué ces derniers jours, les deux clubs de Ligue 1 sont très intéressé par le profil du joueur passé à Gimnasa et acheté par Bologne pour 4 millions d’euros en 2024. Peu utilisé en Italie malgré un potentiel certain, le joueur sous contrat jusqu’en 2029 a une vraie cote en Ligue 1… mais pas uniquement. Coup dur pour l’OL et l’OM, voilà que la concurrence italienne débarque sur ce dossier selon les informations relayées par le site Calcio Bologna. Nos confrères ainsi que Nicolo Schira nous apprennent que la Fiorentina est également très intéressée par un possible transfert de Benjamin Dominguez et pourquoi pas dès cet hiver.
La Fio souhaite se renforcer dans le secteur offensif et voit l’arrivée du joueur argentin d’un bon oeil. La Viola apprécie le profil de l’Argentin et le fait qu’il soit déjà acclimaté à la Série A, malgré un temps de jeu décevant à Bologne. En quête d’un nouveau projet sportif mais peut-être pas d’un changement de vie total, Dominguez pourrait donner sa priorité à la Fiorentina plutôt qu’à l’OL ou à l’OM. Le média ajoute par ailleurs que River Plate fait également les yeux doux à Benjamin Dominguez, au cas où l’ailier de 22 ans souhaiterait rentrer au pays, ce qui paraît néanmoins improbable à ce stade de la carrière. Reste à voir comment ce dossier évoluera alors que le joueur de Bologne est valorisé à hauteur de 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. 

Derniers commentaires

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

L'Equipe est un ramassis de ratés qui se disent journalistes. Dés le début de la saison, les débiles de l'EquipeTV annonçaient que l'OL allait se battre en bas du classement de Ligue1 pour ne pas descendre en Ligue2. Depuis... tout ce ramassis d'incompétents se sentent frustrés par les bons résultats de l'OL et ne se retiennent pas pour salir l'OL. Bref... des rageux qui n'ont pas une once d'intelligence et de compétences.

OM : Létang dérape, Benatia et Longoria soutenus en masse

Il devrait cette fois prendre tarif mais bon une gâterie à tonton Nasser et ca passera crème

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

à cause de l'encadrement dont le club fait encore l'objet, il faut compter au minimum 4 jours entre l'arrivée du joueur et son enregistrement définitif auprès des instances du football français. Et si ceux qui croyaient que le fait que la DNCG ait stoppé l'encadrement sur les transferts, Hugo Guillemet rappelle que celui-ci est toujours effectif concernant la masse salariale, ce qui oblige de fait l'OL à ronger son frein et attendre le 5 janvier avant de pouvoir utiliser officiellement son nouveau joueur.

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

Pas pire que ceux de Brandao.... Sulc c'est un renard des surface et t'es content quand t'en a un dans ton équipe

Mercato : Himad Abdelli offert par l’OM à l’OL ?

Il serait plus utile que Tessman ou même Mangala actuellement qui est encore loin d'avoir retrouvé un bon niveau

