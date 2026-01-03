ICONSPORT_275454_0055
Benjamin Dominguez (Bologne)

L'OL attaqué par l'OM sur Benjamin Dominguez

OL03 janv. , 8:40
parEric Bethsy
1
Déjà opposés sur le dossier Himad Abdelli, Marseille et Lyon s’affrontent aussi pour la signature de l’Argentin Benjamin Dominguez. L’ailier en manque de temps de jeu à Bologne intéresse les deux Olympiques durant ce mercato hivernal.
Marseille et Lyon n’ont pas fini de se croiser. Régulièrement opposés sur le marché des transferts, les deux concurrents en Ligue 1 travaillent à nouveau sur des pistes communes cet hiver. Leur duel pour la signature d’Himad Abdelli fait beaucoup parler depuis quelques jours. Il se murmure que le club phocéen et son directeur du football Medhi Benatia ont pris l’avantage en obtenant les faveurs du milieu d’Angers. En attendant la confirmation ou le démenti de cette tendance, les deux Olympiques se sont engagés dans une nouvelle bataille.
Le journaliste Ekrem Konur révélait en début de semaine un intérêt de l’Olympique Lyonnais pour l’Argentin Benjamin Dominguez. L’ailier de 22 ans se plaint de son faible temps de jeu à Bologne, lui qui n’a disputé que six matchs de Serie A cette saison. Le club rhodanien a senti l’opportunité de le relancer. Mais après la concurrence annoncée de River Plate sur ce dossier, l’Argentin est désormais associé à l’Olympique de Marseille. L’information publiée par le Corriere di Bologna n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour les Gones. Mais elle reste à prendre avec précaution.

L'OM a une autre priorité

Avant l’ouverture du mercato hivernal, le président marseillais Pablo Longoria avait clairement indiqué que les ventes des indésirables étaient nécessaires avant de conclure la moindre arrivée. Rappelons également que la priorité de Roberto De Zerbi se situe plutôt dans l’axe. L’entraîneur phocéen attend surtout l’arrivée d’un meneur de jeu. Ce n’est pas le profil de Benjamin Dominguez, spécialiste du couloir gauche et capable d’évoluer sur le côté droit. A noter que Transfermarkt estime le joueur sous contrat jusqu’en 2029 à 12 millions d’euros.
1
Derniers commentaires

Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé

Les gamins il ont rien prouvé il demande des salaires xxl cette mentalité chez beaucoup de jeunes me dégoute

« Aucune garantie que je reste », Rosenior terrorise Strasbourg

Connais pas mais pas besoin d'être un grand nom pour être coach. Par contre c'est fiounasse les proprio de Chelsea il pourrai le laisser finir sa saison !

L1 : Lens champion grâce aux arbitres, la colère gronde

Sur ce Match l'arbitre le fausse . Le ROUGE est plus que sévère , plus d'autres décisions ?

L'OL ne voit pas le bout du tunnel

Nuamah est Mangala, à ce stade, c'est comme s'ils s'étaient fait 2 fois les croisés....

Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé

Comme on dit : "problème de riche".

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

