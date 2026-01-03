L'OL attaqué par l'OM sur Benjamin Dominguez

Déjà opposés sur le dossier Himad Abdelli, Marseille et Lyon s’affrontent aussi pour la signature de l’Argentin Benjamin Dominguez. L’ailier en manque de temps de jeu à Bologne intéresse les deux Olympiques durant ce mercato hivernal.

Marseille et Lyon n’ont pas fini de se croiser. Régulièrement opposés sur le marché des transferts, les deux concurrents en Ligue 1 travaillent à nouveau sur des pistes communes cet hiver. Leur duel pour la signature d’Himad Abdelli fait beaucoup parler depuis quelques jours. Il se murmure que le club phocéen et son directeur du football Medhi Benatia ont pris l’avantage en obtenant les faveurs du milieu d’Angers . En attendant la confirmation ou le démenti de cette tendance, les deux Olympiques se sont engagés dans une nouvelle bataille.

Le journaliste Ekrem Konur révélait en début de semaine un intérêt de l’Olympique Lyonnais pour l’Argentin Benjamin Dominguez. L’ailier de 22 ans se plaint de son faible temps de jeu à Bologne, lui qui n’a disputé que six matchs de Serie A cette saison. Le club rhodanien a senti l’opportunité de le relancer. Mais après la concurrence annoncée de River Plate sur ce dossier, l’Argentin est désormais associé à l’Olympique de Marseille. L’information publiée par le Corriere di Bologna n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour les Gones. Mais elle reste à prendre avec précaution.

L'OM a une autre priorité

Avant l’ouverture du mercato hivernal, le président marseillais Pablo Longoria avait clairement indiqué que les ventes des indésirables étaient nécessaires avant de conclure la moindre arrivée. Rappelons également que la priorité de Roberto De Zerbi se situe plutôt dans l’axe. L’entraîneur phocéen attend surtout l’arrivée d’un meneur de jeu. Ce n’est pas le profil de Benjamin Dominguez, spécialiste du couloir gauche et capable d’évoluer sur le côté droit. A noter que Transfermarkt estime le joueur sous contrat jusqu’en 2029 à 12 millions d’euros.