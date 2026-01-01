ICONSPORT_266871_0044
OL : Benjamin Dominguez, la surprise lyonnaise du 1er janvier !

L'Olympique Lyonnais convoite officiellement l'ailier gauche argentin Benjamin Dominguez. Le joueur de 22 ans est sur le départ de Bologne et a plusieurs touches au mercato. Les Gones constituent sa seule piste européenne pour le moment.
Paulo Fonseca va t-il trouver un deuxième Afonso Moreira cet hiver ? Après avoir révélé l'ancien du Sporting en première partie de saison, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais entend relancer un autre ailier prometteur en Europe. Il veut recruter l'Argentin Benjamin Dominguez, actuellement à Bologne. Le joueur de 22 ans cire le banc avec les Rossoblu cette saison. De quoi lui donner des envies de départ et l'OL est sur les rangs pour l'accueillir dès le début d'année 2026.

L'AS Rome en retrait pour Dominguez

Toutefois, le dossier semblait difficile à conclure il y a quelques jours. En effet, les premières rumeurs annonçaient un intérêt de River Plate et surtout de l'AS Rome. Or, selon le site Tuttomercato, Benjamin Dominguez et ses agents ne discutent pas avec le club romain actuellement. Lyon est la seule formation européenne présente dans le dossier. Les Gones doivent affronter une concurrence 100% argentine avec deux équipes. River Plate bien sûr mais aussi Talleres souhaitent rapatrier l'ailier gauche au pays.
Une bonne nouvelle pour l'OL si Dominguez veut encore faire son trou en Europe dans les prochains mois. Reste à se mettre d'accord avec Bologne qui n'est pas contre se débarrasser du jeune homme au mercato. Un transfert pour un prix inférieur à 10 millions d'euros est faisable. Avec les problèmes financiers de l'OL, la direction lyonnaise peut aussi envisager un prêt avec option d'achat pour séduire la formation de Serie A tout en gardant le cap sur le plan budgétaire.
B. Domínguez

B. Domínguez

ArgentinaArgentine Âge 22 Attaquant

World Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs7
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
