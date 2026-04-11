Olise

« Aucune chance », le Bayern calme le Real

Mercato11 avr. , 16:30
parEric Bethsy
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Etincelant à Santiago Bernabéu mardi, Michael Olise a encore un peu plus séduit le Real Madrid. La Maison Blanche prépare une offre généreuse pour attirer l’ailier du Bayern Munich cet été. Mais les dirigeants bavarois conseillent à leurs homologues madrilènes de ne pas perdre leur temps sur ce dossier.
Si certains en doutaient encore, Michael Olise (24 ans) fait vraiment partie des tout meilleurs joueurs au monde. De nombreux observateurs en étaient déjà persuadés. Mais sa performance contre le Real Madrid (victoire 1-2) a définitivement mis tout le monde d’accord. Dans un quart de finale aller de Ligue des Champions très attendu, l’ailier du Bayern Munich a livré une véritable démonstration. L’international français a fait vivre un calvaire au pauvre Alvaro Carreras, incapable de neutraliser ses dribbles et ses accélérations incessantes.
La Maison Blanche n’était sans doute pas surprise dans la mesure où Michael Olise représente l’une de ses priorités pour le mercato estival. Autant dire que sa prestation à Santiago Bernabéu n’a fait qu’augmenter l’intérêt du Real Madrid. Cette semaine, le journaliste de Bild Christian Falk annonçait le géant espagnol capable d’une folie pour le Bavarois. Le club dirigé par Florentino Pérez serait prêt à miser entre 160 et 165 millions d’euros sur le transfert de Michael Olise.

Le Bayern serein

Ce montant ahurissant ferait au moins réfléchir la plupart des écuries européennes et mondiales, mais pas le Bayern Munich et son directeur sportif Max Eberl. « Michael Olise au Real Madrid ? Non, tout simplement non... Il n'y a aucune chance, a certifié le dirigeant allemand au micro de Sky Sport. On a un projet à long terme, Michael se sent bien ici. » Autrement dit, les Merengue peuvent toujours proposer des sommes complètements folles, mais leurs tentatives ne serviront à rien. Une mise au point nécessaire avant leur nouvelle confrontation mercredi.

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15 avril 2026 à 21:00
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