Enzo Maresca signe trois ans à Manchester City

Manchester City a déjà trouvé son nouvel entraineur. Enzo Maresco va continuer son aventure en Premier League après avoir coaché Chelsea. Le contrat est déjà signé.

Le départ de Pep Guardiola s’est fait en douceur à Manchester City. Même si les Sky Blues n’ont pas réussi à remporter la Premier League ni à aller loin en Ligue des Champions, les 10 ans passés par le Catalan à Manchester lui ont valu une pluie d’hommage. L’entraineur de City n’a annoncé que tardivement cette décision, même si elle était en réalité prise depuis des semaines, voire des mois. Le temps pour Manchester City de choisir son successeur. Et le club anglais n’est pas allé chercher bien loin, puisqu’il a porté son choix sur Enzo Maresca. L’ancien coach de Chelsea, débarqué cet hiver des Blues, était très apprécié dans le vestiaire londonien.

Sa cote très élevée lui a permis d’être très rapidement considéré comme le choix numéro 1 à City. Pour Fabrizio Romano, le suspense n’a pas duré bien longtemps et l’accord a été trouvé. L’Italien a même déjà signé son contrat pour les trois prochaines années, même si cela n’a pas encore été officialisé. Enzo Maresca a déjà son mot à dire sur la stratégie des transferts du club anglais, afin de donner un nouveau souffle alors que quelques joueurs majeurs ont fait leurs adieux (Bernardo Silva) ou peuvent encore partir (Rodri).