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La LFP félicite 8 clubs de Ligue 1

Ligue 126 mai , 15:30
parHadrien Rivayrand
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Une nouvelle saison de Ligue 1 vient de s’achever, et elle n’a pas manqué de suspense ni de passion. D’ailleurs, de nombreux stades du championnat ont répondu présents avec des taux de remplissage élevés.
Le Paris Saint-Germain a récemment remporté un nouveau titre de champion de France. Le top 4 a été complété par le RC Lens, le LOSC et l’OL. Concernant la relégation, le FC Metz et le FC Nantes évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. Nice a encore une chance de sauver sa place, mais devra pour cela battre l’AS Saint-Étienne en barrages.
Cette saison, les supporters du championnat de France ont répondu présents dans les enceintes. Comme l’a rapporté la Ligue 1 via son site officiel ces dernières heures, le football professionnel français a atteint un niveau inédit avec 10,87 millions de spectateurs cumulés en Ligue 1 et Ligue 2.

La Ligue 1 attire de plus en plus dans les stades 

Il s’agit d’un nouveau record depuis le passage à 18 clubs dans les deux championnats. Dans le détail, en Ligue 1, 27 588 spectateurs étaient présents en moyenne par match, avec un taux de remplissage de 87,4 %. Un chiffre en légère progression par rapport à la saison précédente (+0,7 point).
Les principaux clubs ayant contribué à ces chiffres sont le Paris Saint-Germain, le RC Lens, le RC Strasbourg, le Stade Rennais, le Stade Brestois, l’Olympique de Marseille, le FC Lorient et l’AJ Auxerre, avec des taux de remplissage proches ou supérieurs à 90 %.

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À noter également que cinq clubs ont dépassé la moyenne de 35 000 spectateurs par match : l’OM, l’OL, le PSG, le LOSC et Lens. Par ailleurs, 40 % des rencontres se sont jouées à guichets fermés. Des chiffres qui font le bonheur de la Ligue 1, laquelle n’a pas manqué de féliciter les clubs concernés.
Si les supporters de football rencontrent de plus en plus de difficultés à s’abonner aux diffuseurs pour suivre les rencontres, ils semblent en revanche davantage privilégier les déplacements au stade. Une tendance qui profite à l’économie des clubs, même si cela ne suffira pas, à court terme, à compenser les enjeux financiers globaux du football professionnel.
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Hein ?! C'est une vraie comparaison que tu fais ? Les 2 championnats n'ont rien à voir En France on est bcp mois foot qu'en Allemagne, historiquement, moins de spectateurs ds les stades et la tv ils ont un jeu plus vertical et spectaculaire, le bayern, bien que archi dominant peut prendre 4 buts de paderborn, psg ne va pas prendre 4 buts de metz, donc plus plaisant à regarder Stade plus grand, couplé à des prix très attractifs, fait que l'ambiance est tjrs très plaisante, car public très populaire, donc plus plaisant à regarder Leur modèle économique est très stable, leur assurant de gros revenus, sans droits TV, leur permettant d'être performant en Europe et donc d'apporter de la visibilité sur leur championnat Bref, inutile de continuer d'expliquer pourquoi les droits TV allemand ne sont pas comparable avec la L1, bien qu'il y ai encore d'autres raison, mais tu sais trouver foot01 sur internet, rien ne t'empêche de faire tes recherches Mais continuez de penser que Paris fait du bien et est la locomotive, mais ds un championnat dépendant grandement des droits TV pr la SURVIE, et ce depuis longtp, (on parle même pas de générer des bénefs), et des gains européens, que Paris "vole" en étant quasi sur de faire 1er et de prendre un des billets européens, les autres ont moins de recette, moins d'argent pr garder leurs joueurs, sont moins compétitifs, moins plaisant a regarder et donc moins de droits TV, la quasi totalité des spécialistes en économie du sport le disent le covid et media pro n'ont pas aidé c'est vrai mais quand le loup est déjà dans le poulailler... Faut pas voir avec les yeux de supporter pr le comprendre

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32 million il a pas mis un but pas mis une passe ?

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Fantasme n°1 : l’OM a été suspendu des coupes d’Europe pour tricherie. FAUX l’OM a été suspendu par mesure préventive en attendant procès et jugement. Fantasme n°2 : l’OM a triché en coupe d’Europe. FAUX. Le titre de champion d’europe a été confirmé. La justice n’a reconnu qu’un seul match truqué. Et l’OM a été sanctionné en D1 et non pas en coupe d’Europe. Fantasme n°3 : Emmanuel Grégoire s’est détourné du club à cause de la tricherie du club… Je vois pas où c’est marqué… ce fantasme là est né dans ta tête en conséquence de tes 2 premiers fantasmes haha Et franchement faire passer l’OM pour un club de tricheurs sur la base d’un seul match truqué reconnu par le juge… j’appelle ça du fantasme… ou de la mauvaise foi ;) ... et ce qui est drôle c'est que tu te fais rire toi même avec ta propre conception de la réalité haha

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