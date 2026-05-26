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OL : Le bateau n'a pas coulé, Lyon remercie 3 joueurs

OL26 mai , 14:30
parCorentin Facy
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Quatrième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a réussi une saison presque héroïque avec un groupe très restreint. Le collectif bâti par Paulo Fonseca est à saluer, mais trois joueurs ont empêché le bateau de couler.
Relégué en Ligue 2 par la DNCG il y a un an, l’Olympique Lyonnais s’est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions 34 journées plus tard. Les Gones reviennent de très loin et ils le doivent à plusieurs personnes. Michele Kang d’abord, qui a sauvé l’OL après le passage désastreux de John Textor, Matthieu Louis-Jean ensuite, qui a réussi un mercato excellent avec de très faibles moyens. Et Paulo Fonseca bien sûr, grand artisan de cette saison 2025-2026 réussie, qui a bâti un collectif très compétitif malgré un effectif très restreint, principalement composé de joueurs méconnus en début de saison.
Tout au long de la saison, peu de joueurs sont individuellement ressortis du lot au sein d’un groupe soudé et homogène. Néanmoins, trois joueurs ont clairement été au-dessus de la mêlée, au point d’empêcher « le bateau de couler » selon nos confrères du site Olympique et Lyonnais. Le média spécialisé cite les noms de Corentin Tolisso, d’Afonso Moreira et de Dominik Greif, les trois Lyonnais de la saison.
« Plus que l'apport statistique, c'est bien dans son rôle au sein du vestiaire que Corentin Tolisso a impressionné. Avec le brassard de capitaine autour du bras, il a pris de l’envergure » note le média au sujet du capitaine rhodanien avant de poursuivre sur son jeune coéquipier portugais Afonso Moreira.

Tolisso, Greif et Tolisso ont porté l'OL

« Afonso Moreira a surpris tout son monde, à commencer par Paulo Fonseca. Devenu indispensable au fil des semaines, son absence en février et mars a été plus que préjudiciable à l'OL. En dix mois, il est passé de parfait inconnu à un élément qui pourrait rapporter gros au club lyonnais » note O&L, qui se projette déjà sur une possible vente de Moreira, courtisé par Manchester United et déjà valorisé à hauteur de 40 millions d’euros.
Enfin, le dernier rempart Dominik Greif, recruté à Majorque pour moins de 5 millions d’euros afin de succéder à Lucas Perri, a bluffé tout le monde. « L’ancien de Majorque a gagné en confiance, étant un véritable onzième homme de champ avec ce rôle de premier relanceur. Deuxième gardien ayant réalisé le plus de cleansheet en Ligue 1 (11), Dominik Greif en a surpris plus d'un à 29 ans » se félicite le média pro-OL. Reste maintenant à voir si tout ce beau monde restera à Lyon et conservera le même niveau la saison prochaine. Ce serait déjà une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca et pour les supporters lyonnais.
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