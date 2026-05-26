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Jacques Abardonado

OM : Pancho Abardonado agressé, il est affligé

OM26 mai , 16:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM sait que l’intersaison sera plus agitée que jamais. Pancho Abardonado va vraisemblablement quitter le club phocéen, et ce dans un contexte loin d’être idéal pour lui.
L’Olympique de Marseille est attendu au tournant par ses supporters lors de cette intersaison. Le club phocéen a sauvé les meubles en validant une qualification pour la Ligue Europa, mais cela reste insuffisant pour des supporters déçus par la saison réalisée par l’OM.
Du changement est attendu à Marseille. Pour le moment, la direction va devoir nommer un nouveau directeur sportif. Ensuite, il faudra décider si Habib Beye reste en poste ou non.
Déjà, il apparaît que Pancho Abardonado va quitter le navire. L’entraîneur adjoint de l’Olympique de Marseille est au cœur de rumeurs particulièrement sensibles. Pour certains, le natif de la cité phocéenne serait en effet la taupe recherchée depuis un certain temps par le club.

Abardonado, ça va trop loin à Marseille ? 

Ces dernières heures, Abardonado fait d'ailleurs l’objet d’un certain acharnement médiatique, ce que déplore Alexandre Jacquin, chef du service des sports de La Provence. Sur X, le journaliste a notamment indiqué :
« Qu’on lui trouve des compétences ou pas, la campagne anti-Pancho Abardonado menée par certains, notamment sur X, est affligeante. Surtout quand on sait que les deux principales “taupes”, puisque c’est le mot à la mode, occupaient les plus hauts postes et ne sont plus à l’OM. »

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C’est donc dans ce climat tendu que l’OM doit avancer, préparer son mercato estival et rassurer ses supporters avant la prochaine saison. En plus de ces tensions internes, le club phocéen devra également se conformer aux exigences de la DNCG, sous peine de sanctions importantes à venir.
La mission fixée par l’instance est claire : Marseille doit générer entre 50 et 60 millions d’euros de ventes d’ici le 30 juin pour pouvoir passer à autre chose.
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