Le PSG champion d’Europe, elle appelle au calme

L’Académie française fait du sport !!!!!!!! Pour info ce n'est pas le même département, 60 km ce n'est pas voisin. Par contre, c'est la plus grande rivalité. De nombreuses personnes travaillent dans la ville voisine donc de ce point de vue, il y a bien un derby.
Non pas du tout. Govou et réfléchir sont deux mots qui ne vont pas ensemble.
Hein ?! C'est une vraie comparaison que tu fais ? Les 2 championnats n'ont rien à voir En France on est bcp mois foot qu'en Allemagne, historiquement, moins de spectateurs ds les stades et la tv ils ont un jeu plus vertical et spectaculaire, le bayern, bien que archi dominant peut prendre 4 buts de paderborn, psg ne va pas prendre 4 buts de metz, donc plus plaisant à regarder Stade plus grand, couplé à des prix très attractifs, fait que l'ambiance est tjrs très plaisante, car public très populaire, donc plus plaisant à regarder Leur modèle économique est très stable, leur assurant de gros revenus, sans droits TV, leur permettant d'être performant en Europe et donc d'apporter de la visibilité sur leur championnat Bref, inutile de continuer d'expliquer pourquoi les droits TV allemand ne sont pas comparable avec la L1, bien qu'il y ai encore d'autres raison, mais tu sais trouver foot01 sur internet, rien ne t'empêche de faire tes recherches Mais continuez de penser que Paris fait du bien et est la locomotive, mais ds un championnat dépendant grandement des droits TV pr la SURVIE, et ce depuis longtp, (on parle même pas de générer des bénefs), et des gains européens, que Paris "vole" en étant quasi sur de faire 1er et de prendre un des billets européens, les autres ont moins de recette, moins d'argent pr garder leurs joueurs, sont moins compétitifs, moins plaisant a regarder et donc moins de droits TV, la quasi totalité des spécialistes en économie du sport le disent le covid et media pro n'ont pas aidé c'est vrai mais quand le loup est déjà dans le poulailler... Faut pas voir avec les yeux de supporter pr le comprendre
32 million il a pas mis un but pas mis une passe ?
Fantasme n°1 : l’OM a été suspendu des coupes d’Europe pour tricherie. FAUX l’OM a été suspendu par mesure préventive en attendant procès et jugement. Fantasme n°2 : l’OM a triché en coupe d’Europe. FAUX. Le titre de champion d’europe a été confirmé. La justice n’a reconnu qu’un seul match truqué. Et l’OM a été sanctionné en D1 et non pas en coupe d’Europe. Fantasme n°3 : Emmanuel Grégoire s’est détourné du club à cause de la tricherie du club… Je vois pas où c’est marqué… ce fantasme là est né dans ta tête en conséquence de tes 2 premiers fantasmes haha Et franchement faire passer l’OM pour un club de tricheurs sur la base d’un seul match truqué reconnu par le juge… j’appelle ça du fantasme… ou de la mauvaise foi ;) ... et ce qui est drôle c'est que tu te fais rire toi même avec ta propre conception de la réalité haha
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