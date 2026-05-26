Le PSG champion d’Europe, elle appelle au calme

Le PSG sait que le défi qui l’attend face à Arsenal samedi en finale de la Ligue des champions sera de taille. Le club de la capitale devra faire preuve d’humilité et de sérieux pour espérer viser un nouveau sacre dans la compétition.

Le Paris Saint-Germain n’est plus qu’à quelques jours d’une nouvelle finale de Ligue des champions. Le club de la capitale affrontera un Arsenal qui rêve enfin d’inscrire son nom au palmarès de la compétition, un sentiment que le PSG connaît bien pour l’avoir vécu la saison passée. Les supporters et observateurs parisiens sont partagés entre excitation et prudence à l’idée de voir leur équipe viser une deuxième C1 consécutive.

Pour autant, les champions d’Europe veulent aborder cette finale avec sérieux et mesure.

Un PSG moins serein ?

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Pia Clemens a d’ailleurs évoqué l’état d’esprit de certains supporters du PSG, désormais moins confiants à l’approche de cette affiche :

« Je le sens autour de moi. Après la fin du championnat, beaucoup disaient qu’il n’y avait aucun monde où le PSG perdait contre Arsenal. La différence, c’est qu’Arsenal a joué alors que le PSG ne joue plus. Le PSG a aussi gagné son championnat un peu plus tôt dans la saison. Et ils en ont gagné beaucoup. Arsenal est sur une euphorie totale d’avoir enfin réussi. (…) Les fans du PSG, plus la finale approche, plus on est prudents. Attention aux coups de pied arrêtés. Et puis on n’est pas fous, on connaît notre histoire. »

Cette finale entre le Paris Saint-Germain et Arsenal s’annonce quoi qu’il arrive historique pour l’une des deux équipes. La pression sera immense, et c’est sans doute le collectif le plus lucide et le plus efficace qui saura faire la différence au moment décisif. Sur le papier, le PSG peut s’appuyer sur son expérience récente des grands rendez-vous, là où Arsenal disputera une finale de Ligue des champions avec l’envie de briser enfin son plafond de verre européen.