ICONSPORT_175713_0353
Zinedine Zidane

EdF : Didier Deschamps s'en va, Zidane reçoit enfin une offre

Equipe de France26 mai , 16:20
parHadrien Rivayrand
0
Didier Deschamps vit ses dernières semaines à la tête de l’équipe de France. Ensuite, Zinedine Zidane devrait lui succéder. À moins qu’un club surprise ne parvienne à bouleverser les plans déjà bien établis.
L’équipe de France rêve plus que jamais d’un troisième sacre mondial, qui serait aussi le deuxième sous l’ère Didier Deschamps en tant que sélectionneur. Le technicien tricolore souhaite marquer le coup pour conclure en beauté son aventure avec les Bleus.
Sauf rebondissement, Zinedine Zidane est le grand favori pour prendre la relève. L’ancien entraîneur du Real Madrid devra toutefois gérer une pression immense au vu des attentes autour de lui-même mais aussi de l’équipe de France. Mais tant que rien n’est officiellement signé, certains clubs tentent encore leur chance pour le convaincre. C’est notamment le cas de Beşiktaş.

Zidane, direction la Turquie ?

Selon les informations de Fanatik, le club stambouliote rêve en effet de convaincre le champion du monde 1998 de prendre les rênes de l’équipe. Afin de mettre toutes les chances de son côté, Beşiktaş est prêt à lui proposer une offre financière particulièrement importante. Le média affirme même que des discussions ont eu lieu ces derniers jours avec l’entourage de Zidane.
Cependant, il paraît largement acquis que Zidane va finalement succéder à Deschamps en équipe de France. Il s’agit de son grand rêve de carrière d'entraineur et d’un projet qu’il attend depuis de nombreuses années et son départ du Real Madrid.

Lire aussi

EdF : Kylian Mbappé écarté, il conseille DeschampsEdF : Kylian Mbappé écarté, il conseille Deschamps
Mais cela montre bien à quel point l'argument financier est devenu important aujourd'hui, au détriment parfois du sportif. Besiktas devrait entendre raison même si l'approche est bien réelle, et surtout sérieuse pour une écurie qui veut retrouver de sa superbe en Turquie après avoir terminé quatrième du dernier championnat. Si les choses ne se feront pas avec Zidane pour cette fois, la formation turque pourrait de nouveau tenter sa chance dans le futur, qui sait...
Articles Recommandés
ICONSPORT_176107_0001
OM

Vente OM : Un complot géant dénoncé

ICONSPORT_366783_0203
PSG

Hakimi et Dembélé, les bonnes nouvelles du PSG

arteta annonce la qualification d arsenal face au psg iconsport 258816 0002 392331
PSG

Arteta va trop loin, Arsenal effrayé par le PSG

ICONSPORT_365064_0072
Rennes

Rennes fonce sur un ailier à 32 millions d'euros

Fil Info

26 mai , 18:33
Vente OM : Un complot géant dénoncé
26 mai , 18:15
Hakimi et Dembélé, les bonnes nouvelles du PSG
26 mai , 18:00
Arteta va trop loin, Arsenal effrayé par le PSG
26 mai , 17:40
Rennes fonce sur un ailier à 32 millions d'euros
26 mai , 17:20
Bruno Genesio libre, le Paris FC entre dans la danse
26 mai , 17:00
La première recrue estivale du PSG annoncée
26 mai , 16:40
Enzo Maresca signe trois ans à Manchester City
26 mai , 16:26
Paris Sportifs : L’ASSE prend une option sur la L1, c’est 129 euros pour vous
26 mai , 16:10
ASSE-Nice : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match aller ?

Derniers commentaires

OL : Les supporters lyonnais veulent revoir l'ASSE en Ligue 1

L’Académie française fait du sport !!!!!!!! Pour info ce n'est pas le même département, 60 km ce n'est pas voisin. Par contre, c'est la plus grande rivalité. De nombreuses personnes travaillent dans la ville voisine donc de ce point de vue, il y a bien un derby.

Vente OL : Deux mois décisifs, Govou a peur pour Lyon

Non pas du tout. Govou et réfléchir sont deux mots qui ne vont pas ensemble.

Droits TV : Le Portugal menace la France

Hein ?! C'est une vraie comparaison que tu fais ? Les 2 championnats n'ont rien à voir En France on est bcp mois foot qu'en Allemagne, historiquement, moins de spectateurs ds les stades et la tv ils ont un jeu plus vertical et spectaculaire, le bayern, bien que archi dominant peut prendre 4 buts de paderborn, psg ne va pas prendre 4 buts de metz, donc plus plaisant à regarder Stade plus grand, couplé à des prix très attractifs, fait que l'ambiance est tjrs très plaisante, car public très populaire, donc plus plaisant à regarder Leur modèle économique est très stable, leur assurant de gros revenus, sans droits TV, leur permettant d'être performant en Europe et donc d'apporter de la visibilité sur leur championnat Bref, inutile de continuer d'expliquer pourquoi les droits TV allemand ne sont pas comparable avec la L1, bien qu'il y ai encore d'autres raison, mais tu sais trouver foot01 sur internet, rien ne t'empêche de faire tes recherches Mais continuez de penser que Paris fait du bien et est la locomotive, mais ds un championnat dépendant grandement des droits TV pr la SURVIE, et ce depuis longtp, (on parle même pas de générer des bénefs), et des gains européens, que Paris "vole" en étant quasi sur de faire 1er et de prendre un des billets européens, les autres ont moins de recette, moins d'argent pr garder leurs joueurs, sont moins compétitifs, moins plaisant a regarder et donc moins de droits TV, la quasi totalité des spécialistes en économie du sport le disent le covid et media pro n'ont pas aidé c'est vrai mais quand le loup est déjà dans le poulailler... Faut pas voir avec les yeux de supporter pr le comprendre

Rennes fonce sur un ailier à 32 millions d'euros

32 million il a pas mis un but pas mis une passe ?

Le maire de Paris avoue avoir été supporter de l'OM

Fantasme n°1 : l’OM a été suspendu des coupes d’Europe pour tricherie. FAUX l’OM a été suspendu par mesure préventive en attendant procès et jugement. Fantasme n°2 : l’OM a triché en coupe d’Europe. FAUX. Le titre de champion d’europe a été confirmé. La justice n’a reconnu qu’un seul match truqué. Et l’OM a été sanctionné en D1 et non pas en coupe d’Europe. Fantasme n°3 : Emmanuel Grégoire s’est détourné du club à cause de la tricherie du club… Je vois pas où c’est marqué… ce fantasme là est né dans ta tête en conséquence de tes 2 premiers fantasmes haha Et franchement faire passer l’OM pour un club de tricheurs sur la base d’un seul match truqué reconnu par le juge… j’appelle ça du fantasme… ou de la mauvaise foi ;) ... et ce qui est drôle c'est que tu te fais rire toi même avec ta propre conception de la réalité haha

CalendrierRésultats

Loading