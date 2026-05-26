EdF : Didier Deschamps s'en va, Zidane reçoit enfin une offre

Didier Deschamps vit ses dernières semaines à la tête de l’équipe de France. Ensuite, Zinedine Zidane devrait lui succéder. À moins qu’un club surprise ne parvienne à bouleverser les plans déjà bien établis.

’équipe de France rêve plus que jamais d’un troisième sacre mondial, qui serait aussi le deuxième sous l’ère Didier Deschamps en tant que sélectionneur. Le technicien tricolore souhaite marquer le coup pour conclure en beauté son aventure avec les Bleus.

Sauf rebondissement, Zinedine Zidane est le grand favori pour prendre la relève. L’ancien entraîneur du Real Madrid devra toutefois gérer une pression immense au vu des attentes autour de lui-même mais aussi de l’équipe de France. Mais tant que rien n’est officiellement signé, certains clubs tentent encore leur chance pour le convaincre. C’est notamment le cas de Beşiktaş.

Zidane, direction la Turquie ?

Selon les informations de Fanatik, le club stambouliote rêve en effet de convaincre le champion du monde 1998 de prendre les rênes de l’équipe. Afin de mettre toutes les chances de son côté, Beşiktaş est prêt à lui proposer une offre financière particulièrement importante. Le média affirme même que des discussions ont eu lieu ces derniers jours avec l’entourage de Zidane.

Cependant, il paraît largement acquis que Zidane va finalement succéder à Deschamps en équipe de France. Il s’agit de son grand rêve de carrière d'entraineur et d’un projet qu’il attend depuis de nombreuses années et son départ du Real Madrid.

Mais cela montre bien à quel point l'argument financier est devenu important aujourd'hui, au détriment parfois du sportif. Besiktas devrait entendre raison même si l'approche est bien réelle, et surtout sérieuse pour une écurie qui veut retrouver de sa superbe en Turquie après avoir terminé quatrième du dernier championnat. Si les choses ne se feront pas avec Zidane pour cette fois, la formation turque pourrait de nouveau tenter sa chance dans le futur, qui sait...