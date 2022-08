Après Casemiro, Kroos se voit à Manchester

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid doit digérer le départ de Casemiro à Manchester United. Toni Kroos lui, a prévu de rejoindre Manchester City. Le démantèlement d'un des milieux les plus dominateurs d'Europe est en cours.

Le Real Madrid a donné son feu vert pour le transfert de Casemiro à Manchester United. Un départ qui va laisser un énorme trou dans l’effectif merengue, le trio que le Brésilien composait avec Luka Modric et Toni Kroos étant probablement l’un des plus emblématiques au milieu de terrain de ces dernières années. L’hommage de la Maison Blanche à son Brésilien sera à la hauteur de son apport sur cette dernière décennie, même si les socios madrilènes ne sont pas inquiets au sujet de l’avenir. En effet, avec des joueurs comme Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, la succession semble déjà présente, même si Carlo Ancelotti apprécie les joueurs d’expérience.

La promesse à Guardiola

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Il pourrait pourtant perdre un autre membre de son trio magique, puisque Toni Kroos se prépare à rejoindre Manchester City. Non pas cet été, mais en 2023 quand il arrivera au terme de son contrat. Selon Todo Fichajes, l’Allemand a refusé toutes les discussions pour une prolongation de contrat au Real Madrid. Il aurait d’ores et déjà promis à Pep Guardiola qu’il serait son joueur dans un an. L’Allemand et l’entraineur catalan ont déjà travaillé ensemble, lors de leur passage en commun au Bayern Munich. Des retrouvailles, il en sera également question entre Casemiro et Kroos à Manchester, mais pas dans le même club. Si le Real Madrid réussit une très belle vente avec Casemiro, il ne touchera en revanche pas un centime en cas de départ de son numéro 8, qui aura 33 ans en fin de saison prochaine.