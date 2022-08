Officiel : Accord trouvé ! Casemiro ira à Manchester United

Après près d'une décennie passée à Madrid, Casemiro va quitter le Real. Le milieu brésilien se dirige vers Manchester United, les deux clubs se sont mis d'accord ce vendredi soir.

C'est une page qui se tourne pour Casemiro. Quelques semaines après avoir décroché une cinquième ligue des champions avec le Real Madrid, le Brésilien va dire adieu à la Maison Blanche. Fragilisé par l'émergence de Camavinga et l'arrivée de Tchouaméni, il va renforcer le milieu fragile de Manchester United. Secret de polichinelle ces derniers jours, son arrivée est confirmée par le club mancunien qui a révélé avoir trouvé un accord avec le Real. « Manchester United est ravi d'annoncer que le club a trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Casemiro. Le transfert est soumis à l'accord de conditions personnelles, aux exigences de visa britanniques et à un examen médical », ont communiqué les Red Devils. Manchester United va débourser 70 millions d'euros pour le Brésilien.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC