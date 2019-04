Ang : Pogba part au clash pour le Real, Solskjaer n’y voit que du feu

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Serein malgré les nombreuses rumeurs, le manager Ole Gunnar Solskjaer voit Paul Pogba rester à Manchester United la saison prochaine.

Ce n’est pourtant pas du tout la version du quotidien As, qui confirme la tendance évoquée ces dernières semaines. En effet, le milieu de terrain souhaite rejoindre le Real Madrid. Annoncé de plus en plus proche de la Maison Blanche, le Français aurait déjà réclamé un bon de sortie à ses dirigeants. Car le champion du monde n’a pas de temps à perdre. D’accord avec le Real pour un salaire annuel net à 12 M€, Pogba voudrait boucler son départ au plus vite et éviter de devenir le feuilleton de l’été.

Reste à savoir si les deux clubs parviendront à un accord, sachant que MU réclamerait au moins 150 M€. En cas de difficulté dans les négociations, l’ancien Turinois mettra sûrement la pression. La preuve, le Mancunien refuserait de faire les démarches concernant son visa pour se rendre en Chine, où les Red Devils iront en stage de préparation cet été. C'est dire à quel point la tension monte… En tant que fan de Pogba, le coach madrilène Zinédine Zidane ne s’en plaindra pas, lui qui serait prêt à inclure l’indésirable Gareth Bale dans l’opération.