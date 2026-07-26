ASSE : Révélation en Turquie, Stassin n'a pas fini de bouder

Une troisième saison à l'ASSE est inconcevable pour Lucas Stassin, qui peine toutefois à convaincre des clubs européens de miser sur lui.

Arrivé à Saint-Etienne comme chef de file du projet stéphanois destiné à retrouver une place dans la première partie de tableau de la Ligue 1, Lucas Stassin connait surtout la Ligue 2 . L’attaquant belge est resté à contre-coeur une saison de plus malgré la relégations des Verts, avec la promesse certainement de revenir rapidement dans l’élite. Mais l’ASSE a échoué dans son opération remontée, s’inclinant assez lourdement en barrage face à Nice.

Stassin n'est qu'un plan B en Turquie

En conséquence, l’attaquant de 21 ans ne rêve plus que d’une chose : quitter l’ASSE. Et surtout, il ne s’en cache plus. Comme le relève le compte spécialisé La Voix des Verts, Lucas Stassin veut changer de club et aimerait avoir le feu vert pour un transfert. Mais pour le moment, seule une prise d’intérêt de Besiktas a eu lieu. Et encore, le club d’Istanbul n’en fait pas une priorité. Si les Verts veulent bien écouter les offres au-delà de 10 millions d’euros, encore faut-il qu’elles arrivent.

Cela fait une dizaine de jours que le mercato stagne. Il est lié au départ de certains joueurs. Des dossiers importants, comme Stassin, Davitashvili et Ekwah que plus personne n’a envie de voir chez les Verts et surtout pas les Green Angels. Concernant les joueurs stars, Stassin fait un peu la tête depuis la reprise de l’entrainement, et il n’était pas du déplacement aux Glasgow Rangers, qui aurait eu un problème de passeport. Il serait sur les tablettes de Besiktas, mais simplement comme un plan B de Darwin Nunez », explique Laurent Hess, le suiveur du club du Forez. », explique Laurent Hess, le suiveur du club du Forez.

Pas de quoi entrevoir une sortie rapide pour le Belge, et donc pas d’accélération immédiate en vue pour le mercato de l’ASSE, qui ne parvient pas non plus à vendre son ailier géorgien. De quoi obliger la direction à revoir ses exigences à la baisse dans les prochaines semaines ?