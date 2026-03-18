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Luis Suarez

80 ME pour un ancien flop de l’OM, Liverpool signe

Mercato18 mars , 17:40
parQuentin Mallet
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Malgré une triste demi-saison 2022-2023 avec l'Olympique de Marseille qui ne laissait rien envisager de bon pour lui, Luis Suarez s'est complètement métamorphosé depuis son départ de la Canebière. Trois ans plus tard, Liverpool est prêt à lâcher 80 millions d'euros pour le recruter.
Luis Suarez est de ces joueurs qui n'ont pas réussi à s'imposer à l'Olympique de Marseille mais qui ont connu beaucoup de succès ensuite, une fois leur départ acté. Le 18 juillet 2022, le club de la Canebière s'adjugeait ses services en provenance de Grenade contre un chèque de 10 millions d'euros. Une somme importante qui n'a pas du tout été rentabilisé puisqu'il n'aura disputé que 11 matchs lors de son unique demi-saison à l'OM, pour un maigre bilan de 3 buts.
Il a ensuite été prêté à Almeria avec qui il a connu une aventure mitigée jusqu'à cette saison 2024-2025 disputée en D2 espagnole, qu'il a conclue par un solide bilan de 27 buts et 8 passes décisives en 41 matchs de championnat. Recruté l'été dernier par le Sporting CP contre 23 millions d'euros pour remplacer Viktor Gyökeres, Luis Suarez est toujours sur un nuage. A tel point que les gros s'immiscent désormais sur son cas, comme Liverpool.

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Liverpool prépare 80ME pour Luis Suarez

La saison en cours est clairement celle de la confirmation pour Luis Suarez. Son explosion tardive (il fêtera ses 29 ans décembre prochain) est la preuve qu'il ne faut jamais enterrer un attaquant : auteur de 32 buts et 7 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues, il voit les portes des cadors européens s'ouvrir à lui. Selon Fichajes, Liverpool fait partie de ces clubs prêts à lever sa clause libératoire pour se l'offrir l'été prochain, laquelle est évaluée à 80 millions d'euros environ.
Les Reds vivent une saison très compliquée. Avec près de 500 millions d'euros dépensés l'été dernier, Liverpool n'a pas réussi à surfer sur la dynamique de son titre de champion d'Angleterre. Et le recrutement d'un nouvel attaquant de pointe marque sans aucun doute les incertitudes liées à la condition physique d'Alexander Isak. En tout cas, trois ans après son départ de l'OM, Luis Suarez connaît une trajectoire complètement folle qui pourrait bien ne pas s'arrêter au Portugal s'il continue sur sa lancée.
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