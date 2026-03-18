Timothy Weah sous le maillot de l'OM
Timothy Weah

L'OM paie 18,4ME pour bloquer un joueur jusqu'en 2030

OM18 mars , 13:40
parClaude Dautel
0
L'OM se fait régulièrement prêter des joueurs avec parfois des options d'achat. C'est le cas de Timothy Weah que le club phocéen va conserver pour son plus grand bonheur, même s'il va falloir payer plus de 18 millions d'euros à la Juventus.
Le 6 août dernier, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont trouvé un accord avec les dirigeants de la Vieille Dame pour se faire prêter, avec une option d'achat obligatoire, ou presque, Timothy Weah. L'international nord-américain a rejoint l'effectif de l'Olympique de Marseille moyennant un prêt payant à 1 million d'euros, l'option d'achat pouvant atteindre plus de 18 millions d'euros en fonction des bonus, notamment une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Et le bilan est plus que positif pour le fils de Georges Weah, lequel se plait à Marseille et qui est l'une des rares satisfactions du mercato 2025. Selon La Provence, non seulement le joueur de 26 ans va être rapidement lié jusqu'en 2030 avec l'OM, mais en plus il est hors de question qu'il parte l'été prochain.

Weah a emballé l'OM

Désormais titulaire à l'Olympique de Marseille, Habib Beye l'ayant fait débuter à chaque rencontre, Timothy Weah a trouvé un club qui lui fait totalement confiance, ce qui n'était pas le cas à la Juventus. Désigné joueur du mois de janvier par les supporters de l'OM, Weah est l'un des rares à échapper aux critiques des supporters phocéens et ces derniers seront heureux d'apprendre que Medhi Benatia est décidé à le conserver durablement et à ne pas en faire un joueur kleenex de plus. « A 26 ans, il semble atteindre la maturité là où d’autres auraient pu dérailler en raison des crises successives cet hiver (...) Il a un contrat de cinq ans à l’OM, une fois son prêt avec option automatique terminé. Si cela ne veut pas dire qu’il sera Olympien les cinq prochaines saisons, Timothy Weah risque quand même de rester indéboulonnable un certain temps », précise le quotidien régional, qui applaudit des deux mains la bonne pioche réalisée par l'OM.
Du côté de Marseille, on espère surtout que Timothy Weah reviendra sans problèmes des deux matchs qu'il s'apprête à jouer avec les États-Unis dans le cadre des préparations pour le Mondial 2026. Le joueur de l'OM a en effet été convoqué pour aller disputer ces rencontres amicales face à la Belgique et au Portugal, deux gros morceaux.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361644_0478 (1)
PSG

LdC : Daniel Riolo est choqué par le PSG

ICONSPORT_282766_0275 (1)
CAN 2025

CAN 2025 : « La blague du siècle », la presse mondiale sidérée

ICONSPORT_294057_0213
Foot Mondial

Elye Wahi a bien choisi la Côte d'Ivoire

ICONSPORT_361834_0108 (1)
OM

Un arbitrage pro-OM, la VAR détruit la théorie du complot

Fil Info

18 mars , 16:00
LdC : Daniel Riolo est choqué par le PSG
18 mars , 15:40
CAN 2025 : « La blague du siècle », la presse mondiale sidérée
18 mars , 15:24
Elye Wahi a bien choisi la Côte d'Ivoire
18 mars , 15:20
Un arbitrage pro-OM, la VAR détruit la théorie du complot
18 mars , 15:00
L'OL fait tout pour éviter la catastrophe
18 mars , 14:40
OM : Gouiri est écoeurant au Vélodrome
18 mars , 14:20
Le PSG plombe Canal+ à Chelsea
18 mars , 14:00
OL : Le scandale Sénégal-Maroc s'invite à Lyon

Derniers commentaires

Le PSG plombe Canal+ à Chelsea

Laisse tombé, il a pondu son truc du coup il va toucher son salaire

Le Sénégal refuse de rendre la Coupe au Maroc

Je suis pas Marocain et je dis qu ils sont champions... tu dis quoi maintenant ?

Le Sénégal refuse de rendre la Coupe au Maroc

La règle est la règle... tapis vert.

Le Sénégal refuse de rendre la Coupe au Maroc

tu m'as compris la majorité des fans de foot donne le senegal a part les marocains qui se rejouissent de gagner une can comme ca mdr

Le Sénégal refuse de rendre la Coupe au Maroc

Ben non du coup, pas pour le monde entier.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading