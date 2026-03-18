L'OM paie 18,4ME pour bloquer un joueur jusqu'en 2030

L'OM se fait régulièrement prêter des joueurs avec parfois des options d'achat. C'est le cas de Timothy Weah que le club phocéen va conserver pour son plus grand bonheur, même s'il va falloir payer plus de 18 millions d'euros à la Juventus.

La Provence, non seulement le joueur de 26 ans va être rapidement lié jusqu'en 2030 avec l'OM, mais en plus il est hors de question qu'il parte l'été prochain. Le 6 août dernier, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont trouvé un accord avec les dirigeants de la Vieille Dame pour se faire prêter, avec une option d'achat obligatoire, ou presque, Timothy Weah . L'international nord-américain a rejoint l'effectif de l'Olympique de Marseille moyennant un prêt payant à 1 million d'euros, l'option d'achat pouvant atteindre plus de 18 millions d'euros en fonction des bonus, notamment une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Et le bilan est plus que positif pour le fils de Georges Weah, lequel se plait à Marseille et qui est l'une des rares satisfactions du mercato 2025. Selon, non seulement le joueur de 26 ans va être rapidement lié jusqu'en 2030 avec l'OM, mais en plus il est hors de question qu'il parte l'été prochain.

Weah a emballé l'OM

Désormais titulaire à l'Olympique de Marseille, Habib Beye l'ayant fait débuter à chaque rencontre, Timothy Weah a trouvé un club qui lui fait totalement confiance, ce qui n'était pas le cas à la Juventus. Désigné joueur du mois de janvier par les supporters de l'OM, Weah est l'un des rares à échapper aux critiques des supporters phocéens et ces derniers seront heureux d'apprendre que Medhi Benatia est décidé à le conserver durablement et à ne pas en faire un joueur kleenex de plus. « A 26 ans, il semble atteindre la maturité là où d’autres auraient pu dérailler en raison des crises successives cet hiver (...) Il a un contrat de cinq ans à l’OM, une fois son prêt avec option automatique terminé. Si cela ne veut pas dire qu’il sera Olympien les cinq prochaines saisons, Timothy Weah risque quand même de rester indéboulonnable un certain temps », précise le quotidien régional, qui applaudit des deux mains la bonne pioche réalisée par l'OM.