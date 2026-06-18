220ME pour Michael Olise, le Real prépare l'offre du siècle

Auteur d'une excellente saison avec le Bayern Munich, Michael Olise a montré lors de France-Sénégal qu'il était clairement un joueur de classe mondiale. Florentino Perez a tranché, il faut faire venir coûte que coûte le coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Quel entraîneur ne rêverait pas d'avoir dans son effectif Kylian Mbappé et Michael Olise ? Et bien, à en croire le quotidien sportif Marca , le président du Real Madrid, qui vient d'être réélu à son poste, a tout simplement décidé de faire de l'attaquant français sa priorité lors du mercato. Mais si Florentino Perez a pensé dans un premier temps dépenser 150 millions d'euros pour faire venir Julian Alvarez de l'Atlético de Madrid, il aurait désormais l'intention de mettre jusqu'à 220 millions d'euros pour recruter le natif de Londres, dont l'association avec Kylian Mbappé est déjà acquise. Pour réussir à avoir un tel budget à dépenser, les Merengues acceptent l'idée de laisser partir Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni pour avoir l'enveloppe nécéssaire pour ce qui serait le plus gros transfert de l'histoire du football, à égalité avec celui de Neymar au PSG.

Deux joueurs vendus, Madrid a des idées en tête

Cependant, du côté du Bayern, on attend l'offre du Real Madrid avec un petit rire en coin. Le quotidien sportif admet que même si Kylian Mbappé a validé cette idée de Florentino Perez, même les 220 millions d'euros ne suffiront pas. « Olise n'est pas à vendre. Le Bayern Munich n'est pas un club vendeur. Il est sous contrat à long terme. S'ils veulent envoyer une offre, ce qui n'est pas arrivé jusqu'à présent, il peut s'épargner cette peine », a déjà répondu Herbert Hainer, le président du Bayern Munich. Pas de quoi calmer les ardeurs de Florentino Perez, qui veut que son club redevienne le numéro 1 en Europe et se sent pousser des ailes depuis que José Mourinho est revenu.