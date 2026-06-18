Michael Olise affole le mercato

220ME pour Michael Olise, le Real prépare l'offre du siècle

Mercato18 juin , 20:30
parClaude Dautel
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Auteur d'une excellente saison avec le Bayern Munich, Michael Olise a montré lors de France-Sénégal qu'il était clairement un joueur de classe mondiale. Florentino Perez a tranché, il faut faire venir coûte que coûte le coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid.
Quel entraîneur ne rêverait pas d'avoir dans son effectif Kylian Mbappé et Michael Olise ? Et bien, à en croire le quotidien sportif Marca, le président du Real Madrid, qui vient d'être réélu à son poste, a tout simplement décidé de faire de l'attaquant français sa priorité lors du mercato. Mais si Florentino Perez a pensé dans un premier temps dépenser 150 millions d'euros pour faire venir Julian Alvarez de l'Atlético de Madrid, il aurait désormais l'intention de mettre jusqu'à 220 millions d'euros pour recruter le natif de Londres, dont l'association avec Kylian Mbappé est déjà acquise. Pour réussir à avoir un tel budget à dépenser, les Merengues acceptent l'idée de laisser partir Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni pour avoir l'enveloppe nécéssaire pour ce qui serait le plus gros transfert de l'histoire du football, à égalité avec celui de Neymar au PSG.

Deux joueurs vendus, Madrid a des idées en tête

Cependant, du côté du Bayern, on attend l'offre du Real Madrid avec un petit rire en coin. Le quotidien sportif admet que même si Kylian Mbappé a validé cette idée de Florentino Perez, même les 220 millions d'euros ne suffiront pas. « Olise n'est pas à vendre. Le Bayern Munich n'est pas un club vendeur. Il est sous contrat à long terme. S'ils veulent envoyer une offre, ce qui n'est pas arrivé jusqu'à présent, il peut s'épargner cette peine », a déjà répondu Herbert Hainer, le président du Bayern Munich. Pas de quoi calmer les ardeurs de Florentino Perez, qui veut que son club redevienne le numéro 1 en Europe et se sent pousser des ailes depuis que José Mourinho est revenu.
Pour preuve, le Real Madrid a déjà recruté Cucurella, Bernardo Silva et Konaté, alors que le mercato n'est ouvert que depuis quelques jours. Lié contractuellement avec le Bayern Munich jusqu'en 2029, Michael Olise ne semble pas vouloir quitter le club bavarois qu'il a rejoint en 2024. Mais du côté de Santiago Siguero, journaliste du quotidien Marca, Florentino Perez pense que Kylian Mbappé peut clairement inciter son complice en équipe de France à le rejoindre à Madrid. Un scénario qui semble tout de même compliqué à atteindre, même avec une offre à 220 millions d'euros.
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