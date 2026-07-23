Zéro arrivée à l'OM, ce départ va tout débloquer

Zéro arrivée à l'OM, ce départ va tout débloquer

OM23 juil. , 17:30
parCorentin Facy
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Malgré les départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang, le mercato de l’OM est toujours à l’arrêt dans le sens des arrivées. Le transfert à venir de Leonardo Balerdi pourrait tout débloquer.
Les supporters de l’Olympique de Marseille ont rarement vécu un mercato estival aussi calme ces dernières années. Habitués aux changements incessants de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, les amoureux du club olympien sont décontenancés face au peu de mouvements sur le marché des transferts depuis quelques semaines. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré ont fait leurs valises, ce qui aurait pu débloquer le mercato dans le sens des arrivées. Force est de constater que ce n’est pas le cas et que l’OM, en proie à de très grosses difficultés financières, doit encore vendre avant de pouvoir acheter.
Un transfert pourrait permettre à Grégory Lorenzi d’enclencher la seconde, celui de Leonardo Balerdi. L’Argentin, qui a refusé de rejoindre le Bayer Leverkusen, a toujours une belle cote en Europe et pourrait rapporter entre 20 et 30 millions d’euros à l’Olympique de Marseille. Son départ est crucial pour débloquer les choses selon Le Phocéen. « Tant que le défenseur argentin sera toujours Marseillais, les marges de manœuvre financières resteront limitées. En revanche, si un accord venait à être trouvé dans les prochaines semaines, l'OM pourrait enfin accélérer son recrutement et donner un tout autre visage à son mercato » écrit le média spécialisé, qui évoque la potentielle vente de Leonardo Balerdi comme « l’un des véritables tournants de l’été marseillais ».

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Encore faut-il trouver un point de chute à l’ancien capitaine de l’OM, forfait de dernière minute pour le Mondial 2026 avec l’Argentine et qui vient tout juste de reprendre l’entraînement collectif à Marseille cette semaine. De son côté, et comme indiqué par RMC ces derniers jours, Bruno Genesio ne retiendra pas l’ancien joueur du Borussia Dortmund. L’entraîneur de l’OM a accepté l’idée de devoir perdre quelques cadres d’autant que le poste de défenseur central est surchargé à Marseille avec des joueurs comme Aguerd, Medina, Egan-Riley mais aussi Meïté et Cornelius, de retour de prêt cet été.
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En 2011 le PSG etait 4eme de L1, mais venir bomber le torse sur cette période alors que vous n avez rien gagner en plus de 17ans, que vous n êtes sorti des poules de LDC qu une seule fois en 2012 et que vous avez meme frôle la relegation sportive en 2000 et administrative en 2001 ça c est comique ... Alors que le PSG meme moribond, lui ramenait des trophees tout les deux ans, tu sais la Coupe de France que vous n avez pas gagné depuis près de 40ans.

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La misère qui se fout de la charité. Nasser... tu te souviens ? ^^

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En phase de ligue : Atalanta Bergame, FC Barcelone, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Tottenham, Athletic Bilbao, Sporting Portugal et Newcastle. En phase finale : Chelsea (2 fois, 2 victoires), Liverpool (2 fois, 2 victoires), Bayern Munich (2 fois, 1 v et un nul) et Arsenal en finale. Tu as raison, j'ai beau chercher, le PSG n'a pas joué de gros matchs cette saison.

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