Xabi Alonso exige son départ, l’OM est fou de joie

OM04 nov. , 14:00
parCorentin Facy
0
Le dossier Dani Ceballos pourrait vite redevenir central à l’OM dans l’optique du prochain mercato hivernal. Xabi Alonso est en tout cas favorable à un départ du milieu de terrain espagnol.
A la recherche d’un milieu de terrain l’été dernier, l’Olympique de Marseille avait jeté son dévolu sur Dani Ceballos. Le club phocéen était proche de rafler la mise, mais l’international espagnol a changé d’avis au dernier moment, refusant de quitter le Real Madrid dans les ultimes jours du mercato. Un choix risqué au vu de la concurrence chez les Merengue avec des joueurs tels que Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler ou encore Bellingham à son poste.
Et si Dani Ceballos a réussi à grappiller du temps de jeu au début de la saison, profitant des blessures de Bellingham et de Camavinga, c’est beaucoup plus difficile pour l’ancien joueur du Betis Séville ces dernières semaines. A tel point que selon les informations de Don Balon, le Real Madrid est favorable à un départ de Dani Ceballos à la fin de la saison. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2027 et le Real Madrid ne souhaite pas le voir partir libre, raison pour laquelle un transfert l’été prochain est souhaité. Une décision validée par Xabi Alonso, lequel a clairement fait savoir à son joueur qu’il n’entrait pas dans ses plans à moyen terme.

Bonne nouvelle dans le dossier Ceballos

Une excellente nouvelle pour l’OM, qui va chercher à se renforcer au milieu de terrain l’été prochain puisque Matt O’Riley n’est que prêté sans option d’achat par Brighton tandis qu’Arthur Vermeeren est lui prêté avec option d’achat, mais à un prix important (20 millions d’euros). Roberto De Zerbi ne serait donc pas contre l’idée d’accueillir un joueur de la qualité et de l’expérience de Dani Ceballos, lequel n’a plus été titulaire avec le Real Madrid depuis le 4 octobre dernier. Preuve que le joueur de 29 ans n’entre plus vraiment dans les plans de Xabi Alonso et que son départ est souhaité dans la capitale espagnole. Il ne reste plus qu’à voir si l’OM sera le choix n°1 de Dani Ceballos, qui avait également suscité l’intérêt de son ancien club du Betis Séville en août dernier.

0
