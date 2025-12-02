Wesley Fofana, le raté qui fait pleurer l'OM

L’été dernier, l’OM a énormément recruté dans le secteur défensif. Aguerd, Medina, Emerson ou encore Pavard ont signé à Marseille, qui avait également songé à la possibilité de tenter le gros coup Wesley Fofana.

Blessé à l’époque, le défenseur de Chelsea, natif de Marseille et qui n’a jamais caché son amour pour l’OM dans plusieurs interviews, aurait pu être le gros coup de Medhi Benatia à l’été 2025. Le dirigeant marocain n’a finalement pas pris ce risque au vu des antécédents physiques du joueur. Dommage pour les Olympiens au vu de la forme affichée par l’international français (1 sélection) avec Chelsea depuis plusieurs semaines. Titulaire contre Arsenal ce week-end, le joueur formé à l’ASSE a livré une masterclass.

Wesley Fofana, un regret pour l'OM

De quoi faire naître de gros regrets aux supporters de l’OM sur X. « Fallait pas le signer cet été (ironie)… », « Ce serait notre meilleur défenseur mais le problème c’est qu’il est pas fiable physiquement », « Y’a un monde où chez nous il aurait pas encore goûter la pelouse mais ceux qui doutaient de sont niveau sont juste… », « Mon rêve c’est qu’il soit au Mondial, j’aime trop ce joueur », « Il va se refaire une santé et il viendra à l’OM… », « Même si on le voulait, lui n’aurait jamais voulu. L’impression qu’il proclame l’amour de l’OM juste pour faire bonne figure » ou encore « Chez nous il s’entraînerait avec Kondogbia et Traoré » peut-on lire sur X, où les supporters de l’OM suivent avec beaucoup d’attention le retour en forme de Wesley Fofana.

Avec une pointe de regrets au vu du niveau affiché par le défenseur de Chelsea. S’il est enfin épargné par les blessures, il est clair que l’ancien joueur de l’ASSE s’imposera comme un titulaire indiscutable chez les Blues. Et il pourrait même avoir une carte à jouer pour la Coupe du monde avec l’équipe de France, derrière les indiscutables William Saliba, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté.