ICONSPORT_278594_0107

Wesley Fofana, le raté qui fait pleurer l'OM

OM02 déc. , 12:20
parCorentin Facy
0
L’été dernier, l’OM a énormément recruté dans le secteur défensif. Aguerd, Medina, Emerson ou encore Pavard ont signé à Marseille, qui avait également songé à la possibilité de tenter le gros coup Wesley Fofana.
Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia a réussi plusieurs gros coups en période de mercato. Le directeur sportif olympien a attiré des joueurs tels que Mason Greenwood, Adrien Rabiot ou encore Benjamin Pavard, des joueurs totalement inaccessibles pour Marseille il y a encore deux ou trois ans. L’été dernier, alors que l’OM souhaitait renforcer son secteur défensif avec des éléments de gros calibre, le nom de Wesley Fofana a été évoqué sur les réseaux sociaux.
Blessé à l’époque, le défenseur de Chelsea, natif de Marseille et qui n’a jamais caché son amour pour l’OM dans plusieurs interviews, aurait pu être le gros coup de Medhi Benatia à l’été 2025. Le dirigeant marocain n’a finalement pas pris ce risque au vu des antécédents physiques du joueur. Dommage pour les Olympiens au vu de la forme affichée par l’international français (1 sélection) avec Chelsea depuis plusieurs semaines. Titulaire contre Arsenal ce week-end, le joueur formé à l’ASSE a livré une masterclass.

Wesley Fofana, un regret pour l'OM

De quoi faire naître de gros regrets aux supporters de l’OM sur X. « Fallait pas le signer cet été (ironie)… », « Ce serait notre meilleur défenseur mais le problème c’est qu’il est pas fiable physiquement », « Y’a un monde où chez nous il aurait pas encore goûter la pelouse mais ceux qui doutaient de sont niveau sont juste… », « Mon rêve c’est qu’il soit au Mondial, j’aime trop ce joueur », « Il va se refaire une santé et il viendra à l’OM… », « Même si on le voulait, lui n’aurait jamais voulu. L’impression qu’il proclame l’amour de l’OM juste pour faire bonne figure » ou encore « Chez nous il s’entraînerait avec Kondogbia et Traoré » peut-on lire sur X, où les supporters de l’OM suivent avec beaucoup d’attention le retour en forme de Wesley Fofana.
Avec une pointe de regrets au vu du niveau affiché par le défenseur de Chelsea. S’il est enfin épargné par les blessures, il est clair que l’ancien joueur de l’ASSE s’imposera comme un titulaire indiscutable chez les Blues. Et il pourrait même avoir une carte à jouer pour la Coupe du monde avec l’équipe de France, derrière les indiscutables William Saliba, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278337_0108
OL

OL : Le rêve fou d'Aulas enfin réalisé en 2026 ?

le psg om retire a clement turpin iconsport 233731 0493 389665
Ligue 1

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

ICONSPORT_278477_0248
Rennes

Ilan Kebbal à Rennes, le coup de folie du mercato d'hiver

ICONSPORT_278697_0053
PSG

Manchester City menace, le PSG signe un chèque énorme

Fil Info

14:30
OL : Le rêve fou d'Aulas enfin réalisé en 2026 ?
14:00
PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé
13:40
Ilan Kebbal à Rennes, le coup de folie du mercato d'hiver
13:20
Manchester City menace, le PSG signe un chèque énorme
13:00
Horneland en Suède, la réponse brutale de l'ASSE
12:40
Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout
12:00
PSG : Luis Enrique à Barcelone, contact établi
11:40
Real Madrid : Des joueurs réclament le retour de Zidane, pas Mbappé

Derniers commentaires

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Rien d'un scandale le rouge des nantais contre l'OL. L'intégrité du joueur doit toujours être au dessus de tout.

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Avançons seulement vers nos trophées sans nous préoccuper de ce type de polémique.

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

Le plus dur commencer pour lui. Il a enfin retrouvé le chemin des filets mais maintenant il va falloir confirmer. On se moque de lui mais il a de meilleurs stats que Gonzalo Ramos par exemple 😂

PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage

Bein non... Je relate juste la réalité de ce qui s'est passé ce week end en fait....Enfin la réalité pour ceux qui ont déjà joué au football quoi..

José Angel Sanchez, l’homme qui va faire pleurer l’OL

Le Real ne veut pas le vendre. Des équipes de PL étaient même prêtes à l'acheter. C'est justement parce qu'on est ok pour un prêt sans OA que ça a une chance de marcher. Je ne comprends pas cette volonté de commenter à tout prix, sans même se renseigner au minimum pour ne pas dire une grosse c....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

Loading