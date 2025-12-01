Greenwood secrètement convaincu de plaquer l'OM

A la recherche d’un ailier pour la saison prochaine, Naples est très chaud pour recruter Mason Greenwood. Le club italien dispose en plus d’un argument de poids pour convaincre l’attaquant anglais.

Auteur de 11 buts et de 4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mason Greenwood est logiquement de plus en plus courtisé dans l’optique du prochain mercato . Le nom de l’attaquant de l’Olympique de Marseille est régulièrement cité en Espagne, où l’Atlético de Madrid suit notamment ses performances. Ce n’est pas tout puisque selon les informations de la presse italienne, Naples est également sur les rangs pour décrocher la signature du meilleur buteur de Ligue 1 cet été. Le club entraîné par Antonio Conte était déjà intéressé par Mason Greenwood avant sa signature à l’OM en 2024.

Un nouvel assaut pourrait être lancé par le club italien afin de faire venir l’ailier anglais de 24 ans. Une tendance confirmée par L’Express en Angleterre, qui ajoute que le Napoli dispose en interne d’un argument de poids pour convaincre Mason Greenwood. Recruté par Naples en provenance de Manchester United il y a un an et demi contre 30 millions d’euros, Scott McTominay connaît Mason Greenwood, avec qui il a joué chez les Red Devils. Le média britannique l’affirme, Naples compte sur son international écossais, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat en Italie, pour convaincre Mason Greenwood de rejoindre la formation napolitaine.

Naples compte sur Scott McTominay

La bonne relation entre les deux hommes est un avantage considérable pour Naples afin d’obtenir le feu vert du buteur marseillais. Reste à voir si du côté de l’OM, on ouvrira la porte à un départ de l’attaquant anglais l’été prochain. La presse italienne avançait un possible transfert à hauteur de 60 millions d’euros, ce qui permettrait à Marseille de récupérer seulement 30 millions d’euros puisque Manchester United dispose de 50% à la revente. Une opération blanche pour Pablo Longoria, qui a payé 25 millions d’euros pour recruter Mason Greenwood il y a un an et demi.