Le PSG aura à coeur de boucler des coups intéressants cet été au mercato. Le Russe Alexei Batrakov pourrait d'ailleurs rejoindre les rangs de Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain n’a pas pour ambition de révolutionner son effectif cet été sur le marché des transferts. Luis Enrique souhaite surtout apporter quelques ajustements et remplacer les joueurs qui pourraient quitter le club. Le PSG a déjà plusieurs idées en tête, avec des pistes qui se multiplient, même si le mercato est actuellement en pause en raison de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, samedi à Budapest.

Et parmi les joueurs suivis depuis un certain temps par le club de la capitale figure Alexei Batrakov.

Batrakov au PSG, c'est déjà fait ?

Legalbet, il ne fait d’ailleurs plus beaucoup de doute que son coéquipier rejoigne le PSG dans les prochains mois : Selon les propos du gardien et capitaine du Lokomotiv Moscou, Anton Mitryushkin, rapportés par le média, il ne fait d’ailleurs plus beaucoup de doute que son coéquipier rejoigne le PSG dans les prochains mois :

« Nous espérons que tout se passera bien ! Nous ne commentons pas les rumeurs au sein de l’équipe, mais bien sûr, tout le monde l’espère. Un transfert au PSG serait une bénédiction pour tous. Je suis absolument certain que Batrakov rejoindra le PSG. »



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Pour s’attacher les services de ce jeune international russe, considéré comme l’un des plus grands talents de son pays au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain devra débourser au minimum 30 millions d’euros. À seulement 20 ans, Batrakov pourrait franchir un cap important et devenir l’une des surprises du mercato parisien.

Au PSG, il retrouverait notamment Matvey Safonov, un compatriote qui pourrait faciliter son adaptation. En attendant d’en savoir plus sur ce dossier, nul doute que le natif d’Orekhovo-Zouïevo gardera un œil attentif sur la finale de la Ligue des champions disputée par le PSG samedi. Une compétition qu’il pourrait bien découvrir prochainement sous les couleurs du club de la capitale.