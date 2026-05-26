Hakimi et Dembélé, les bonnes nouvelles du PSG

Droits TV : Le Portugal menace la France

Hein ?! C'est une vraie comparaison que tu fais ? Les 2 championnats n'ont rien à voir En France on est bcp mois foot qu'en Allemagne, historiquement, moins de spectateurs ds les stades et la tv ils ont un jeu plus vertical et spectaculaire, le bayern, bien que archi dominant peut prendre 4 buts de paderborn, psg ne va pas prendre 4 buts de metz, donc plus plaisant à regarder Stade plus grand, couplé à des prix très attractifs, fait que l'ambiance est tjrs très plaisante, car public très populaire, donc plus plaisant à regarder Leur modèle économique est très stable, leur assurant de gros revenus, sans droits TV, leur permettant d'être performant en Europe et donc d'apporter de la visibilité sur leur championnat Bref, inutile de continuer d'expliquer pourquoi les droits TV allemand ne sont pas comparable avec la L1, bien qu'il y ai encore d'autres raison, mais tu sais trouver foot01 sur internet, rien ne t'empêche de faire tes recherches Mais continuez de penser que Paris fait du bien et est la locomotive, mais ds un championnat dépendant grandement des droits TV pr la SURVIE, et ce depuis longtp, (on parle même pas de générer des bénefs), et des gains européens, que Paris "vole" en étant quasi sur de faire 1er et de prendre un des billets européens, les autres ont moins de recette, moins d'argent pr garder leurs joueurs, sont moins compétitifs, moins plaisant a regarder et donc moins de droits TV, la quasi totalité des spécialistes en économie du sport le disent le covid et media pro n'ont pas aidé c'est vrai mais quand le loup est déjà dans le poulailler... Faut pas voir avec les yeux de supporter pr le comprendre