Rennes fonce sur un ailier à 32 millions d'euros

Le Stade Rennais va faire son premier mercato d'ampleur sous la coupe de Franck Haise. L'ancien coach de Lens et de Nice a déjà une idée pour relancer une ancienne pépite de la Ligue 1 en difficulté.

Très ambitieux cet été, le Stade Rennais compte bien réussir quelques bons coups sur le marché des transferts pour s’installer plus régulièrement sur les places européennes, et faire bonne figure en Europa League. Pour cela, rien de mieux que de relancer un ancien grand espoir du football français, qui s’est perdu après son départ de l’AS Monaco. C’est le cas d’Eliesse Ben Seghir. Parti de la Principauté l’été dernier pour 32 millions d’euros, l’international marocain n’est pas du tout certain d’être dans la liste des Lions de l’Atlas pour la Coupe du monde 2026. Il faut dire qu’à Leverkusen, il a peiné à trouver ses marques avec aucun but et aucune passe décisives, en 15 matchs disputés.

Une grosse déception pour un joueur qui a aussi eu des pépins physiques avec une longue blessure à la CAN qui ne lui a permis d’être pleinement opérationnel qu’en avril dernier. Autant dire que le Bayer est très déçu par sa saison, et que Ben Seghir doit également être fâché par cette première à l’étranger complètement manquée.

Insider reconnu du Stade Rennais, Jonathan dévoile ainsi que le club breton réfléchit à se positionner pour relancer un joueur qui n’a que 21 ans, et qui peut très bien faire de nouveau décoller sa carrière. Franck Haise apprécierait ses qualités et serait persuadé que sa polyvalence peut aussi lui permettre d’aider les « Rouge et Noir » à plusieurs postes.

Du côté de Leverkusen, on sait bien qu’il sera impossible de récupérer les 35 millions d’euros déboursés pour le faire venir de Monaco. Résultat, un prêt est envisagé, ce qui pourrait parfaitement coller avec les intentions rennaises. Pour Ben Seghir, ce serait aussi une belle façon de montrer qu’il a encore les moyens de briller en Ligue 1, après avoir déjà joué près de 100 pour l’AS Monaco.