ICONSPORT_366587_0459
Bruno Genesio

Bruno Genesio libre, le Paris FC entre dans la danse

Paris FC26 mai , 17:20
parQuentin Mallet
1
Le LOSC a récemment officialisé le départ de Bruno Genesio à l'issue de son contrat le 30 juin prochain. Bientôt libre, l'ancien coach des Dogues est l'une des pistes du Paris FC en cas de départ d'Antoine Kombouaré.
Antoine Kombouaré restera-t-il une saison supplémentaire au Paris FC ? Jusqu'à présent, c'était clairement la tendance. L'intéressé a, à plusieurs reprises, exprimé son désir de poursuivre l'aventure afin d'aller chercher une qualification pour une compétition européenne en fin de saison prochaine. Mais pour l'heure, le technicien kanak n'a toujours pas donné sa réponse.
Comme l'indique L'Equipe, les dirigeants franciliens espèrent qu'elle sera positive, mais l'ancien entraîneur du FC Nantes, qui s'est fait opérer d'un genou l'hiver dernier, n'est pas encore certain de continuer un an de plus du fait de sa santé. En parallèle, Antoine Arnault et ses associés réfléchissent à des portes de sortie, au cas où Antoine Kombouaré refuserait finalement de rester une saison de plus.

Lire aussi

Genesio arrive à l’OM avec un LyonnaisGenesio arrive à l’OM avec un Lyonnais
Lille a choisi Ancelotti pour succéder à GenesioLille a choisi Ancelotti pour succéder à Genesio

Le Paris FC apprécie Bruno Genesio

Et parmi les pistes potentielles, on retrouve un certain Bruno Genesio. Manifestement très convoité en Ligue 1, le désormais ex-entraîneur du LOSC, dont le départ du nord de la France a été officialisé il y a peu, est libre de tout contrat et aussi bien dans les petits papiers de l'Olympique de Marseille que ceux de l'AS Monaco ou du Paris FC. Le quotidien sportif français explique que les dirigeants parisiens ont étudié d'autres options en cas de renoncement de Kombouaré, et des contacts ont déjà été noués avec l'entourage de l'ancien coach de l'OL.
Son profil de meneur d'hommes couplé à sa grande expérience du championnat de France font de lui un entraineur particulièrement apprécié par la direction sportive du Paris FC. A lui de choisir le challenge qui lui correspond le plus désormais, alors qu'il a un éventail de choix devant lui.
Articles Recommandés
ICONSPORT_176107_0001
OM

Vente OM : Un complot géant dénoncé

ICONSPORT_366783_0203
PSG

Hakimi et Dembélé, les bonnes nouvelles du PSG

arteta annonce la qualification d arsenal face au psg iconsport 258816 0002 392331
PSG

Arteta va trop loin, Arsenal effrayé par le PSG

ICONSPORT_365064_0072
Rennes

Rennes fonce sur un ailier à 32 millions d'euros

Fil Info

26 mai , 18:33
Vente OM : Un complot géant dénoncé
26 mai , 18:15
Hakimi et Dembélé, les bonnes nouvelles du PSG
26 mai , 18:00
Arteta va trop loin, Arsenal effrayé par le PSG
26 mai , 17:40
Rennes fonce sur un ailier à 32 millions d'euros
26 mai , 17:00
La première recrue estivale du PSG annoncée
26 mai , 16:40
Enzo Maresca signe trois ans à Manchester City
26 mai , 16:26
Paris Sportifs : L’ASSE prend une option sur la L1, c’est 129 euros pour vous
26 mai , 16:20
EdF : Didier Deschamps s'en va, Zidane reçoit enfin une offre
26 mai , 16:10
ASSE-Nice : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match aller ?

Derniers commentaires

OL : Les supporters lyonnais veulent revoir l'ASSE en Ligue 1

L’Académie française fait du sport !!!!!!!! Pour info ce n'est pas le même département, 60 km ce n'est pas voisin. Par contre, c'est la plus grande rivalité. De nombreuses personnes travaillent dans la ville voisine donc de ce point de vue, il y a bien un derby.

Vente OL : Deux mois décisifs, Govou a peur pour Lyon

Non pas du tout. Govou et réfléchir sont deux mots qui ne vont pas ensemble.

Droits TV : Le Portugal menace la France

Hein ?! C'est une vraie comparaison que tu fais ? Les 2 championnats n'ont rien à voir En France on est bcp mois foot qu'en Allemagne, historiquement, moins de spectateurs ds les stades et la tv ils ont un jeu plus vertical et spectaculaire, le bayern, bien que archi dominant peut prendre 4 buts de paderborn, psg ne va pas prendre 4 buts de metz, donc plus plaisant à regarder Stade plus grand, couplé à des prix très attractifs, fait que l'ambiance est tjrs très plaisante, car public très populaire, donc plus plaisant à regarder Leur modèle économique est très stable, leur assurant de gros revenus, sans droits TV, leur permettant d'être performant en Europe et donc d'apporter de la visibilité sur leur championnat Bref, inutile de continuer d'expliquer pourquoi les droits TV allemand ne sont pas comparable avec la L1, bien qu'il y ai encore d'autres raison, mais tu sais trouver foot01 sur internet, rien ne t'empêche de faire tes recherches Mais continuez de penser que Paris fait du bien et est la locomotive, mais ds un championnat dépendant grandement des droits TV pr la SURVIE, et ce depuis longtp, (on parle même pas de générer des bénefs), et des gains européens, que Paris "vole" en étant quasi sur de faire 1er et de prendre un des billets européens, les autres ont moins de recette, moins d'argent pr garder leurs joueurs, sont moins compétitifs, moins plaisant a regarder et donc moins de droits TV, la quasi totalité des spécialistes en économie du sport le disent le covid et media pro n'ont pas aidé c'est vrai mais quand le loup est déjà dans le poulailler... Faut pas voir avec les yeux de supporter pr le comprendre

Rennes fonce sur un ailier à 32 millions d'euros

32 million il a pas mis un but pas mis une passe ?

Le maire de Paris avoue avoir été supporter de l'OM

Fantasme n°1 : l’OM a été suspendu des coupes d’Europe pour tricherie. FAUX l’OM a été suspendu par mesure préventive en attendant procès et jugement. Fantasme n°2 : l’OM a triché en coupe d’Europe. FAUX. Le titre de champion d’europe a été confirmé. La justice n’a reconnu qu’un seul match truqué. Et l’OM a été sanctionné en D1 et non pas en coupe d’Europe. Fantasme n°3 : Emmanuel Grégoire s’est détourné du club à cause de la tricherie du club… Je vois pas où c’est marqué… ce fantasme là est né dans ta tête en conséquence de tes 2 premiers fantasmes haha Et franchement faire passer l’OM pour un club de tricheurs sur la base d’un seul match truqué reconnu par le juge… j’appelle ça du fantasme… ou de la mauvaise foi ;) ... et ce qui est drôle c'est que tu te fais rire toi même avec ta propre conception de la réalité haha

CalendrierRésultats

Loading