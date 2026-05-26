Bruno Genesio libre, le Paris FC entre dans la danse

Le LOSC a récemment officialisé le départ de Bruno Genesio à l'issue de son contrat le 30 juin prochain. Bientôt libre, l'ancien coach des Dogues est l'une des pistes du Paris FC en cas de départ d'Antoine Kombouaré.

Antoine Kombouaré restera-t-il une saison supplémentaire au Paris FC ? Jusqu'à présent, c'était clairement la tendance. L'intéressé a, à plusieurs reprises, exprimé son désir de poursuivre l'aventure afin d'aller chercher une qualification pour une compétition européenne en fin de saison prochaine. Mais pour l'heure, le technicien kanak n'a toujours pas donné sa réponse.

Comme l'indique L'Equipe, les dirigeants franciliens espèrent qu'elle sera positive, mais l'ancien entraîneur du FC Nantes, qui s'est fait opérer d'un genou l'hiver dernier, n'est pas encore certain de continuer un an de plus du fait de sa santé. En parallèle, Antoine Arnault et ses associés réfléchissent à des portes de sortie, au cas où Antoine Kombouaré refuserait finalement de rester une saison de plus.

Le Paris FC apprécie Bruno Genesio

Et parmi les pistes potentielles, on retrouve un certain Bruno Genesio. Manifestement très convoité en Ligue 1 , le désormais ex-entraîneur du LOSC, dont le départ du nord de la France a été officialisé il y a peu, est libre de tout contrat et aussi bien dans les petits papiers de l'Olympique de Marseille que ceux de l'AS Monaco ou du Paris FC. Le quotidien sportif français explique que les dirigeants parisiens ont étudié d'autres options en cas de renoncement de Kombouaré, et des contacts ont déjà été noués avec l'entourage de l'ancien coach de l'OL.

Son profil de meneur d'hommes couplé à sa grande expérience du championnat de France font de lui un entraineur particulièrement apprécié par la direction sportive du Paris FC. A lui de choisir le challenge qui lui correspond le plus désormais, alors qu'il a un éventail de choix devant lui.