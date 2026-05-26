Alvaro Montoro, l'OL est bien sur un énorme coup

T'as vraiment un QI négatif, l'empathie n'est plus suffisant avec un tel spécimen.
merde c est que j arrete pas de repeter!
Pourquoi tu me parles de l etranger, puisque le sujet ce sont les droits tv domestique ? Cette annee il y a eu du suspense a tout les niveaux, titre, place europeenne, maintien et pourtant ligue1 + ne décolle pas, alors que selon le rapport de la ligue les affluences ds les stades n ont jamais ete aussi élevées... De plus on en revient a la bundesliga qui malgres aucun suspense se vend a plus d un Milliard !!!
Pourtant l'ASSE avait un bel avantage avec l'interdiction de déplacement des supporters Niçois. Nice a un petit avantage avec ce match nul. Mais... tout est permis pour le match retour. PS : L'AFP et les médias sont inquiets pour l'ASSE.
Romain Molina est une truffe ! II est tellement à la rue... que la semaine dernière il expliquait le contraire. Mdr
Loading
🚨 Dans le cadre de cet accord, Eagle Football Holdings verserait jusqu'à 80 M$ à Botafogo et se retirerait définitivement du club pour se concentrer uniquement sur l'OL ! 💰 Par ailleurs, si Alvaro Montoro vient à l'OL, le transfert d'effectuera cet hiver. ❄️ 🗞️ @fogaonet
🚨Alvaro Montoro, le joueur de 19ans,pourrait rejoindre l’Olympique Lyonnais dans le cadre de l’accord pour mettre fin au litige entre Eagle et Botafogo. 🔴🔵 @fogaonet via @TeDd_McNulty