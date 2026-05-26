Alvaro Montoro, l'OL est bien sur un énorme coup

Proche de trouver un accord avec Eagle Football Holdings pour se débarrasser de John Textor, Botafogo compte envoyer Alvaro Montoro à l'OL pour faciliter la fin d'un litige interminable. Preuve que les Gones sont sur une bonne pioche : le gratin européen le suit de très près.

Au cours des derniers jours, la presse brésilienne a annoncé que Eagle Football Holding était en train de trouver un accord avec la société qui gère le club brésilien de Botafogo afin de s'en débarrasser définitivement. Pour cela, le EFH aurait accepté de payer 68 millions d'euros au club carioca pour arrêter tous les contentieux encore en cours, dont celui des joueurs vendus à Lyon et qui n'ont jamais mis les pieds dans la capitale des Gaules. Au beau milieu de cet accord, un joueur, Alvaro Montoro, qui pourrait quitter Botafogo pour se diriger vers l' OL afin de faciliter la fin du litige. Et au regard des dernières informations le concernant, tout porte à croire que les Gones ont mis la main sur un joueur générationnel.

L'OL a mis la main sur un diamant

A en croire Globo Esporte, le transfert d'Alvaro Montoro à l'OL pourrait avoir lieu d'ici à la fin de l'année 2026. Un coup énorme pour le club lyonnais, qui a terminé 4e de la saison de Ligue 1 qui vient de se conclure. Au-delà de son talent intrinsèque perceptible en match, ce qui frappe surtout est la quantité de cadors européens qui sont également sur le dossier. A en croire ce que révèle Gazeta Botafogo, le Real Madrid, Benfica, le Borussia Dortmund, Bournemouth et Brighton sont particulièrement intéressés par le profil du jeune milieu de terrain argentin. Même son de cloche au Brésil, avec Palmeiras et Flamengo, les deux gros clubs nationaux, qui l'ont aussi dans leur viseur. Autant d'intérêts de clubs prestigieux qui en disent long sur les qualités du joueur que l'OL pourrait s'adjuger.

Tout juste un an après son arrivée à Botafogo en provenance de son club formateur de Vélez Sarsfield, le natif de Concepcion en Argentine a vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Transfermarkt l'évalue aujourd'hui à 10 millions d'euros, alors qu'il a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives en 28 apparitions cette saison. Pour l'OL, si ce coup se concrétise réellement, c'est à n'en pas douter un très, très gros coup qui se profile.