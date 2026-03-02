Franck McCourt, propriétaire de l'OM
Franck McCourt, propriétaire de l'OM

Vente OM : Excellente nouvelle pour Frank McCourt

02 mars
parClaude Dautel
0
La victoire de l'OM contre l'OL (3-2) est sportivement une excellente nouvelle pour le club phocéen. Et c'est doublement le cas pour Frank McCourt qui cherche des investisseurs pour venir l'aider à Marseille.
Depuis plusieurs semaines, le clan McCourt a décidé de trouver des investisseurs capables d'apporter plusieurs centaines de millions d'euros afin d'entrer dans le capital de l'OM. Un club que l'homme d'affaires américain estime à 1,2 milliard d'euros. Une somme qui peut étonner dans la mesure où une récente étude avait estimé à 594 millions d'euros la valeur financière de l'Olympique de Marseille, ce qui, soit dit en passant, est déjà une belle hausse par rapport aux 45 millions d'euros payés par Frank McCourt pour racheter le club à Margarita Louis-Dreyfus. Mais l'estimation faite par le Bostonien n'est peut-être pas si farfelue que cela, comme l'explique un ancien dirigeant de l'OM dans les colonnes de L'Equipe. « C'est comme si vous aviez acheté une vieille bâtisse à 100 000 euros. Vous avez amélioré le jardin, une route s'est construite à côté. D'un coup, votre maison vaut peut-être 250 000, voire 400 000 euros. Certes, vous avez mis beaucoup d'argent dans les travaux, mais votre bien a pris de la valeur », constate ce connaisseur.

L'OM en Ligue des champions, c'est obligatoire

En revenant à seulement deux longueurs de l'Olympique Lyonnais grâce au succès arraché dans le temps additionnel avec le but de Pierre-Emerick Aubameyan, dimanche soir au Vélodrome, l'Olympique de Marseille s'est de nouveau rapproché du podium et de la certitude de jouer la prochaine Ligue des champions. Et cela vaut de l'or pour trouver un nouvel investisseur, qui ne sera pas majoritaire. Et là encore dans le quotidien sportif, un spécialiste de ce marché fait dans la parabole immobilière pour rappeler que l'OM doit impérativement jouer la C1 chaque saison pour valoir de plus en plus cher. « Comme pour une maison, la valorisation d'un club au-delà du top 10-15 européen reste hypothétique et dépend du marché actuel. S'il se porte bien, elle montera, sans rien faire. S'il y a plusieurs intérêts d'investir aussi. Tout ce qui crée de la valeur, l'effectif, les recettes, les infrastructures, peut influer. Si le club ne joue plus la Ligue des champions, en revanche, le prix va baisser... », rappelle ce connaisseur.

Après la mise à l'écart de Pablo Longoria et la montée en puissance de Medhi Benatia, dont la communication est dorénavant gérée par le clan McCourt, le club s'est mis en ordre de marche pour réussir à faire venir ces nouveaux investisseurs tant attendus par l'Américain. Pour cela, Habib Beye et ses joueurs n'ont qu'une seule chose à faire, emmener l'Olympique de Marseille en Ligue des champions. Si c'est le cas, alors l'ancien consultant de Canal+ aura réussi sa mission, et Frank McCourt aura vu juste concernant la possible valorisation de son club.
0
