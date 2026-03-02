Vente OM : Excellente nouvelle pour Frank McCourt

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

A moins que son épaule soit au niveau de son coude... 16 fautes pour l’OM mais 9 qd meme pour l’OL Corner non siffle sur la sortie de Rulli mais siffle sur la faute d’Endrick 3 cartons jaune OM mais 2 OL 16 fautes provoquées par l’OL , 8 pour l’OM Faute ou contacts non sifflés ? On est toujours plus accordant pour des contacts fautes quand c’est notre équipe que pour les adversaires..... Faute sur Morton, repousse tres fortement... Jaune sur Morton ... gain de temps mais depuis le début du match beaucoup de lyonnais parterre "longuement", d'ailleurs une vrai différence des lors que l’OM a égalisé ... 2° période bis répétita HJ toujours pas prouvé pour Tolisso... je reconnais que un HJ pour parfois quelques millimètres c’est plus que rageant.... mais au final.ils y sont toujours D’accord avec toi les images du HJ sont trop loin pour se faire une idée juste A 2-0 l’OM ne revient pas.... avis tres personnel... Brisard et sa fine equipe....... pour ce que j’ai vu c’est surtout un OM qui n’a rien laché qui est revenu 2 fois au score face une belle equipe lyonnaise. La victoire de l’OM est tres tres limite un score a égalité aurait pu etre sans que cela ne soit un scandale. Une victoire de l’OL pourquoi pas non plus..... c’est pour ça que je ne te suis pas sur l'arbitrage, mais c’est devenu tres récurrent, on perd c’est la faite de l'arbitre !!! Peu importe comment l'équipe adversaire a pu jouer....