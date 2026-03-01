Rabiot ICONSPORT_265874_0004

OM : McCourt met au pouvoir l’homme qui a viré Rabiot

OM01 mars , 12:20
parCorentin Facy
L’OM a officialisé samedi soir la nomination d’Alban Juster à la présidence du club. Il sera épaulé par Benjamin Arnaud, secrétaire général notamment responsable du départ d’Adrien Rabiot l’été dernier.
Le changement, c’est maintenant à l’Olympique de Marseille, et il n’est pas certain que les supporters soient convaincus. Le départ de Pablo Longoria a été officialisé samedi soir par le club phocéen, qui a annoncé la nomination du jeune dirigeant Alban Juster pour lui succéder. Le directeur général financier de l’OM est nommé président par intérim et sera épaulé dans sa mission par le directeur général italien Alessandro Antonello ainsi que par le secrétaire général du club Benjamin Arnaud.

 Arnaud, un dirigeant connu du clan Rabiot

Ce dernier, méconnu du grand public et des supporters de l’Olympique de Marseille, a un fait d’arme qui ne va pas en faire un dirigeant très populaire dans les travées du Vélodrome. Et pour cause, La Provence nous apprend dans son édition du jour que Benjamin Arnaud a été le premier à informer cet été le clan Rabiot que l’international français n’était plus en odeur de sainteté à l’OM et qu’il devait partir, après la bagarre qui avait éclaté dans le vestiaire olympien à Rennes lors de la 1ère journée.
« Un trident formé pour gérer les affaires courantes. Et après ? » s’interrogent nos confrères, très pessimistes pour la suite des évènements, surtout si l’OM ne parvient pas à arracher la qualification directe pour la Ligue des Champions. « On sait très bien que si l’OM ne finit pas sur le podium, ce sera une catastrophe économique qui touchera directement les salariés » lâche même une source dans les couloirs du bâtiment administratif de la Commanderie.
Une preuve de plus, s’il en fallait une, que la réception de l’Olympique Lyonnais ce dimanche au Vélodrome, est cruciale pour les Marseillais. Une victoire permettrait aux hommes d’Habib Beye de revenir à seulement deux points de son adversaire du soir, tout en conservant un matelas de sécurité sur Rennes, Lille ou encore Strasbourg et Monaco, qui reviennent fort. Devant son nouveau trio décisionnaire formé de Juster, Antonello et Arnaud, les coéquipiers de Mason Greenwood auront une énorme pression. Ils le savent, ils n’auront pas le droit à l’erreur sans quoi, ils risquent d’être nombreux à connaître le même sort qu’Adrien Rabiot l’été prochain.
