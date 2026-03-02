TV : OL - Lens, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Visant le dernier carré de la Coupe de France pour espérer soulever un trophée en l'absence du PSG, l’Olympique Lyonnais et le RC Lens vont s’affronter dans un quart de finale qui s’annonce bouillant.

Quelle heure pour OL - Lens ?

Avant la dernière journée de championnat qui opposera Lyon à Lens, les deux clubs qui ont comme point commun Pierre Sage vont se disputer une place en demi-finales de la Coupe de France. Cette rencontre très importante pour les deux clubs, qui veulent soulever un trophée pour la première fois depuis bien longtemps, se jouera ce jeudi 5 mars à 21h10 au Groupama Stadium.

Sur quelles chaînes suivre OL - Lens ?

Choisi par les diffuseurs comme affiche de ces quarts de finale de la Coupe de France, ce match entre Lyon et Lens sera diffusé sur deux chaînes. À savoir France 2 pour la partie en clair, mais aussi sur beIN Sports 1.

Les compos probables de OL - Lens :

Installé sur le podium de la Ligue 1 et en lice pour aller loin en Europa League, l’ OL veut également briller en Coupe de France, avec l’idée de remporter son premier trophée depuis 2012. Mais pour atteindre le dernier carré, Lyon devra déjà se défaire de Lens. Pour ce match, Paulo Fonseca aura un groupe assez complet à sa disposition.

La compo probable de l’OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Morton, Tessmann, Nartey - Tolisso – Endrick, Yaremchuk.

Toujours dans la course au titre en Ligue 1, le RCL a maintenant quatre points de retard sur le PSG. À l’arrêt depuis deux semaines, entre une défaite contre Monaco (2-3) et un nul à Strasbourg le week-end passé (1-1), le club nordiste veut se servir de la Coupe de France pour repartir de l’avant. Mais pour espérer voir les demies, Lens devra battre l’OL au Groupama Stadium. Lors de ce match, l’ancien coach lyonnais Pierre Sage aura un joli groupe à ses côtés.

La compo probable de Lens : Risser - Celik, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Edouard, Saïd.