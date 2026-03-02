ICONSPORT_356158_0009
Philippe Montanier

L'ASSE terrorise la Ligue 2, il croit à la montée

ASSE02 mars , 9:00
parClaude Dautel
0
L'ASSE est sur une série de quatre victoires consécutives et a repris les commandes de la Ligue 2. Les Verts font de nouveau peur et cela change tout.
Il est impossible de le nier, il y a eu un effet Philippe Montanier à l'AS Saint-Etienne puisque depuis que l'entraîneur français a succédé à Eirik Horneland, les Verts ont tout gagné et sont passés de la cinquième place du classement de Ligue 2 à la première. Avant de recevoir le Red Star samedi prochain à Geoffroy-Guichard, tout va pour le mieux du côté de Sainté et pour Patrick Guillou, il y a désormais un vrai parfum de Ligue 1 qui flotte au-dessus du Forez. Même s'il ne veut pas crier victoire trop vite, l'ancien joueur de l'ASSE, dorénavant consultant de Beinsports pour la Bundesliga, estime que cette série de quatre victoires impressionne forcément les adversaires des Verts et que cela change la donne pour la suite et la fin du championnat.

L'ASSE impressionne de nouveau ses adversaires

Dans son édito pour Le Progrès, Patrick Guillou admet que cette série de victoires a non seulement relancé l'AS Saint-Etienne avec douze points pris sur douze là où ses rivaux toussotent. Mais qu'en plus, elle a redonné son lustre d'antan à une équipe qui ne faisait plus peur à personne cette saison malgré son gros effectif. « Quatre matches, quatre victoires. Ce n’est plus du hasard. Sainté a retrouvé une colonne vertébrale et une cohérence collective. Le nouvel équilibre est le fruit d’un cadre tactique plus clair. La métamorphose s’explique par un changement d’attitude générale : plus investie, plus solidaire, l’équipe résiste mieux à la pression. Elle ne la subit plus, elle l’impose. Elle punit ses adversaires. Pas encore un football baroque, pas du grand art, mais un football sérieux et réaliste. Sans être flamboyant, Sainté est impitoyable », constate l'ancien joueur stéphanois, heureux de voir les Verts être de nouveau les grands favoris pour remonter en Ligue 1 un an seulement après être descendu.
0
Derniers commentaires

EdF : Un « crime contre le football » si Deschamps zappe Tolisso

T’as des diplômes d’entraîneurs pour dire qu’il y a meilleur que lui?

TV : Ligue1+ une chaîne pro-OM, les critiques fusent

Complotiste 🤣🤣

TV : Ligue1+ une chaîne pro-OM, les critiques fusent

@ AP: Avec un fumigène, tu peux avoir une fumée sans feu.😂

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

whaouuuu Juni, quel punchline!!

OM-OL : Lyon disjoncte, Jérôme Brisard a mis un carton rouge !

oui oui mérité! Rien à redire a part pour les footix de mauvaises foi bien evidemment

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

