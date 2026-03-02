Bradley Barcola - PSG
Révolution au PSG, Luis Enrique a tranché pour Barcola

PSG02 mars , 8:40
parClaude Dautel
Auteur du but de la victoire du Paris SG samedi au Havre (0-1), Bradley Barcola a été aligné comme numéro 9 en l'absence d'Ousmane Dembélé. Un choix finalement payant pour l'entraîneur parisien.
Souvent critiqué ces derniers mois pour son absence totale de réussite, alors que personne ne conteste son explosivité, Bradley Barcola a rendu un fier service au Paris Saint-Germain en marquant l'unique but des champions d'Europe au Havre. De quoi réjouir Luis Enrique, lequel avait décidé de repositionner l'ancien Lyonnais dans un rôle laissé libre par la blessure d'Ousmane Dembélé, dont le retour est toujours aussi incertain. En marquant son quatrième but de l'année 2026 face au club doyen, Bradley Barcola a donné raison à son entraîneur, et de manière plus anecdotique est devenu le meilleur buteur du PSG en Ligue 1 cette saison avec neuf buts, contre huit pour son coéquipier Ballon d'Or. De là à voir Barcola s'installer durablement à ce poste, il y a un pas qu'un entraîneur qui connaît bien l'attaquant du PSG refuse de faire.

Ancien adjoint de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais, Franck Passi connaît bien Bradley Barcola et il a bien du mal à croire que Luis Enrique misera tout sur un repositionnement durable de l'international tricolore de 23 ans. « Même s’il a été très bon dans le rôle de 9, je ne suis pas sûr que Bradley puisse de manière durable jouer en pointe. Ou alors il lui faudrait jouer dans une équipe qui attaque seulement en transition. C’est un joueur qui aime les espaces, s’il joue dans l’axe on va lui demander des stats qui risquent de lui rendre la tâche difficile », explique, dans Le Parisien, l'ancien coach adjoint de l'OL. Mais Luis Enrique n'est pas réellement le genre d'entraîneur à écouter ce qu'il se dit concernant ses choix.
Luis Enrique l'a d'ailleurs confirmé dès le coup de sifflet final au Havre, Bradley Barcola, ce positionnement de son joueur le plus utilisé depuis presque deux saisons est désormais une possibilité que l'Espagne a bien l'intention d'encore utiliser. « C’est une nouvelle position pour lui. Il a fait un très bon match, il a marqué, a été très mobile. Il a fait en sorte qu’on puisse le revoir en tant que numéro 9 à l’avenir », a prévenu l'entraîneur parisien. Si en plus Bradley Barcola retrouve son efficacité au moment où Ousmane Dembélé est clairement dans le dur, alors le Paris Saint-Germain aura encore fait un choix gagnant.
