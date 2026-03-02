Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca, après OM-OL

L’arbitre a choisi son camp ? Fonseca et l’OL sont écoeurés

02 mars , 8:00
Claude Dautel
9
Après la défaite à Marseille, la colère grondait du côté de l'OL convaincu que Jérôme Brisard avait pesé très lourd dans ce résultat final. Paulo Fonseca a eu du mal à contenir sa colère et Lyon est choqué.
« J'ai été sanctionné neuf mois, donc je ne peux pas parler, je viens seulement parce que je respecte votre métier. » Paulo Fonseca avait le regard noir lorsqu'il est venu s'exprimer au micro de Ligue 1+. Mais l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais le sait, il valait mieux pour lui contenir ses critiques envers l'arbitre de la rencontre OM-OL sous peine de voir la commission de discipline s'intéresser de nouveau à son cas, un an après une lourde sanction. Cependant, même s'il a tenté de contenir sa colère, le technicien lyonnais est revenu sur le fameux but refusé à Corentin Tolisso suite à l'intervention de la VAR et au hors-jeu millimétrique du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Un but qui aurait permis à Lyon de mener 2-0. « C'est impossible de me convaincre qu'il y a hors jeu. Mais c'est comme ça. Regardez vous-mêmes, faites vous-mêmes l'analyse. Je ne veux pas perdre du temps à commenter le match », a lancé Paulo Fonseca.

Le Progrès détruit Jérôme Brisard

Si Paulo Fonseca s'est contenté du service minimum, afin de ne pas prendre une nouvelle sanction, Moussa Niakhaté a lui ce qu'il pensait, notamment sur le troisième but de l'Olympique de Marseille, entaché selon le camp lyonnais par une faute initiale sur Tyler Morton. « On perd la balle très haut, il y a un contact avec Tyler Morton, après c'est une multitude d'erreurs, tu es à 2-2 dans le temps additionnel à Marseille et tu prends un but en contre-attaque, je ne comprends pas... », reconnait le joueur rhodanien. Mais c'est dans Le Progrès que la critique est la plus vive contre Jérôme Brisard.
Pour le quotidien lyonnais, l'arbitre de cette rencontre a eu tout faux. « Déjà en première période, M. Brisard avait fait preuve de mansuétude auprès des Marseillais avec neuf fautes sans sortir de carton jaune mais avec deux avertissements côté lyonnais pour quatre fautes. Le second but de Corentin Tolisso est refusé à quelques millimètres près. Et le troisième but marseillais, sur un contre, intervient après une grosse faute sur Morton non sifflée. Cela fait finalement beaucoup ! », constate Le Progrès.
9
Derniers commentaires

L’arbitre a choisi son camp ? Fonseca et l’OL sont écoeurés

Il y a des matchs ou on méritait pas de gagner mais on a gagné c'est comme ça. Il y a aussi un problème de concentration, aucun pressing sur Paixao de notre ami AMN (souvent à la masse défensivement cette saison), 2 buts similaires avec Aubam seul au deuxième poto, c'est pas possible de laisser un mec comme ça sans marquage quasiment. Bref. Tout n'est pas perdu, les objectifs restent les mêmes

L’arbitre a choisi son camp ? Fonseca et l’OL sont écoeurés

aie aie aie

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

A moins que son épaule soit au niveau de son coude... 16 fautes pour l’OM mais 9 qd meme pour l’OL Corner non siffle sur la sortie de Rulli mais siffle sur la faute d’Endrick 3 cartons jaune OM mais 2 OL 16 fautes provoquées par l’OL , 8 pour l’OM Faute ou contacts non sifflés ? On est toujours plus accordant pour des contacts fautes quand c’est notre équipe que pour les adversaires..... Faute sur Morton, repousse tres fortement... Jaune sur Morton ... gain de temps mais depuis le début du match beaucoup de lyonnais parterre "longuement", d'ailleurs une vrai différence des lors que l’OM a égalisé ... 2° période bis répétita HJ toujours pas prouvé pour Tolisso... je reconnais que un HJ pour parfois quelques millimètres c’est plus que rageant.... mais au final.ils y sont toujours D’accord avec toi les images du HJ sont trop loin pour se faire une idée juste A 2-0 l’OM ne revient pas.... avis tres personnel... Brisard et sa fine equipe....... pour ce que j’ai vu c’est surtout un OM qui n’a rien laché qui est revenu 2 fois au score face une belle equipe lyonnaise. La victoire de l’OM est tres tres limite un score a égalité aurait pu etre sans que cela ne soit un scandale. Une victoire de l’OL pourquoi pas non plus..... c’est pour ça que je ne te suis pas sur l'arbitrage, mais c’est devenu tres récurrent, on perd c’est la faite de l'arbitre !!! Peu importe comment l'équipe adversaire a pu jouer....

L’arbitre a choisi son camp ? Fonseca et l’OL sont écoeurés

Le pire c'est de se dire qu'ils ont créé le VAR pour éviter ces polémiques !! Bravo belle avancée dans l'arbitrage !!

L’arbitre a choisi son camp ? Fonseca et l’OL sont écoeurés

c'est Morton qui fait faute ?? ah oue toi t'es pas un peu de mauvaise foi non ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

