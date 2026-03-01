ICONSPORT_267501_0425

Vente OM à l’Arabie Saoudite, Vezirian « a eu raison trop tôt »

OM01 mars , 17:06
parGuillaume Conte
Frank McCourt ne s'en cache plus, il cherche de nouveaux investisseurs et fixe un prix de vente de l'Olympique de Marseille. Thibaud Vézirian a sorti le pop-corn cinq après son annonce.
De passage de plus en plus souvent en France, et pas toujours pour s’occuper de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt est à l’oeuvre pour des changements majeurs au sein du club provençal. Le businessman américain, qui a mis plusieurs centaines de millions d’euros de sa poche pour renflouer le club chaque été, cherche désormais des investisseurs, et ne sera pas opposé à une vente en cas de grosse offre. Certes, le boss de l’OM demande une somme proche de 1,2 milliard d’euros, mais il assure aussi par le biais de son entourage au Journal du Dimanche que cela fait des années qu’il cherche des partenaires financiers pour Marseille, et pas forcément des acheteurs.
Néanmoins, le rapprochement a rapidement été fait avec l’éternelle envie de l’Arabie Saoudite d’investir à l’OM pour concurrencer le PSG du Qatar. Le chemin est encore long, sachant que les Saoudiens ont largement baissé les investissements dans les clubs de football et se sont concentrés sur leur propre championnat et leurs infrastructures.
Il n’en fallait pas plus pour que Thibaud Vézirian s’appuie sur cette actualité pour rappeler qu’il avait été le premier à annoncer la vente de l’OM. Cela commence à dater, mais pour le journaliste passé par La Chaine L’Equipe, c’est bien la preuve que tout ce qui se tramait à l’époque est en train de se confirmer. « ‘A la recherche de nouveaux investisseurs’, ‘ne veut pas vendre’, ‘à l’écoute pour 1,2 milliard’. Je sais, ça fout le seum les gens qui bossent et qui ont raison trop tôt... Tu verras qui rachète... Gros coup de bol de ma part et 10 000ème coïncidence, ça doit être ça. Suis mieux tout ce que j'ai expliqué au fil du temps avant de juger », a envoyé Thibaud Vézirian a un internaute qui lui reprochait de se réveiller 34 ans après (sic).
Le 5 février 2021, le journaliste avait en effet annoncé que le rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite était bouclé et que c’était désormais une question d’heures, voire de jours. Quelques jours se sont passés depuis, mais la vente du club provençal est tout de même plus que jamais d’actualité pour un Frank McCourt qui s’en défend publiquement, mais semble vraiment lassé par la situation à l’OM, et les pertes financières copieuses qui en découlent.

Loading