OM : Marseille recrute d'urgence un défenseur

OM05 janv. , 8:20
parHadrien Rivayrand
L’OM affiche l’ambition de se renforcer dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Le Toulousain Charlie Cresswell plaît beaucoup à la direction phocéenne.
L’Olympique de Marseille devrait rapidement accélérer sur le marché des transferts dans les prochaines heures. La récente défaite face au FC Nantes en Ligue 1, au Stade Vélodrome, a semé l’inquiétude en interne. Roberto De Zerbi souhaite des renforts à certains postes et notamment l’arrivée d’un nouveau défenseur.
Ainsi, l’OM pourrait saisir l’opportunité de recruter Charlie Cresswell en provenance de Toulouse. L’Anglais de 23 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs. Et si l'Olympique de Marseille veut prendre l’avantage dans ce dossier, il devra agir vite et efficacement.

L'OM va devoir faire vite 

Selon les informations de Florian Plettenberg, West Ham suit de très près Cresswell, dont le contrat court jusqu’en juin 2028. Cependant, aucune discussion ni négociation concrète n’a encore eu lieu entre les différentes parties.
L’OM conserve donc une réelle opportunité dans le dossier du défenseur toulousain. Pour laisser partir son joueur, le TFC espère récupérer une somme avoisinant les 15 millions d’euros.

L'OM prêt à dégainer pour ce buteur qui brille à la CANL'OM prêt à dégainer pour ce buteur qui brille à la CAN
Cresswell ne refuserait sans doute pas l’opportunité de franchir un cap dans sa carrière, lui qui réalise de belles performances avec Toulouse depuis plusieurs mois. Mehdi Benatia, de son côté, multiplie les pistes sur le mercato.
Les rencontres vont s’enchaîner, avec notamment un rendez-vous à venir lors du Trophée des champions face au Paris Saint-Germain. L’Olympique de Marseille n’a désormais plus trop le droit à l’erreur, après avoir probablement vu ses espoirs de titre en Ligue 1 s’envoler à la suite de la défaite concédée face au FC Nantes ce dimanche au Stade Vélodrome. Une réaction est attendue, d’autant plus face à un adversaire de la trempe du PSG.
Cresswell, quant à lui, devra poursuivre sa progression afin de pouvoir prétendre à un transfert prochain, que ce soit cet hiver ou lors de la prochaine intersaison. 
