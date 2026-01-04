ICONSPORT_280969_0194

L'OM prêt à dégainer pour ce buteur qui brille à la CAN

OM04 janv. , 15:10
L’OM demeure très intéressé par Ayoub El Kaabi, qui brille à la CAN avec le Maroc, où il a déjà marqué trois buts depuis le début de la compétition.
Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes et pour l’instant, l’Olympique de Marseille reste très calme. Le club phocéen a enregistré les retours de plusieurs blessés de longue date (Traoré, Gouiri, Medina) et ne souhaite pas empiler les joueurs au sein de son effectif. Les départs seront compensés mais pour l’heure, pas question pour Pablo Longoria et Medhi Benatia de dépenser inutilement lors de ce mois de janvier. Le board de l’OM reste toutefois en vigilance sur certains dossiers comme sur celui du buteur marocain Ayoub El Kaabi.
L’avant-centre de l’Olympiakos brille avec le club grec (15 buts toutes compétitions confondues cette saison) mais aussi avec les Lions de l’Atlas puisqu’il a déjà inscrit 3 buts lors de la CAN 2025. Son profil et sa situation contractuelle avec un bail qui expire en juin 2026 ont tapé dans l’oeil de l’Olympique de Marseille comme le confirme le site ES.Rue20 en Espagne. Le média explique que le club phocéen ainsi que plusieurs clubs saoudiens « suivent de près la situation de l’attaquant » et sont prêts à dégainer une offre pour le recruter cet hiver contre une faible indemnité de transfert ou l’été prochain en tant que joueur libre.

L'OM toujours à l'affût pour El Kaabi

L’Espagne s’intéresse de près au dossier El Kaabi car selon le journaliste Aaron Dominguez sur X, Gérone a activé cette piste afin de se renforcer lors de ce mercato hivernal. Le club espagnol cherche un avant-centre à court terme et a jeté son dévolu sur le buteur marocain de 32 ans. Reste maintenant à voir si cet intérêt soudain de Gérone poussera l’Olympique de Marseille à accélérer pour tenter de recruter Ayoub El Kaabi, ou si les Phocéens laisseront finalement passer cette belle opportunité de marché. Bien qu’intéressé, l’OM attend sans doute de dégraisser à ce poste (Vaz, Maupay) pour passer à l’action et risque donc de rater l’occasion de faire signer celui qui compte 62 sélections (30 buts) avec le Maroc.

