ICONSPORT_270916_0237
Kylian Mbappé et Leonardo Balerdi

Une défaite honteuse, ce Marseillais défonce l'OM

OM18 sept. , 14:30
parCorentin Facy
L’OM est tombé les armes à la main sur la pelouse du Real Madrid ce mardi en Ligue des Champions (2-1). Certains observateurs sont pourtant très sévères à l’encontre de l’équipe de Roberto De Zerbi.
En très grande difficulté pendant la première demi-heure, l’Olympique de Marseille a finalement réalisé un match plus que correct sur la pelouse du Real Madrid lors de la première journée de Ligue des Champions. Les hommes de Roberto De Zerbi ont même réussi à ouvrir le score grâce à Timothy Weah avant finalement de s’incliner sur deux penaltys de Kylian Mbappé, dont un qui a fait polémique y compris en Espagne.
Globalement, l’OM peut se féliciter de sa prestation même si pour certains, les regrets sont immenses notamment car le Real Madrid a joué 15 minutes à dix après l’expulsion de Dani Carvajal. Ancien joueur, dirigeant et entraîneur de la réserve olympienne, Jean-Pierre Papin n’a pas été tendre avec son ex-club au micro de RMC. Pour lui, cette défaite face à ce qu’il considère comme le pire Real Madrid de l’histoire était largement évitable. 

Jean-Pierre Papin pas tendre avec l'OM

« Une défaite encourageante, ça n’existe pas. Après, c’est vrai qu’il y a des points positifs à retirer pour l’OM. L’équipe a souffert pendant 30 minutes, mais elle a refait surface en jouant plus haut et en étant plus libérée. Elle s’est procurée des occasions. C’était certainement le plus faible Real Madrid depuis 10 ans. Quand tu es à 10 contre 11, avec des moments forts, tu ne peux pas décider de reculer. À un moment, il faut avoir un peu plus de courage, essayer d’aller gagner le match » estime le nouveau consultant de Rothen s’enflamme, très déçu par la défaite olympienne à Madrid. A ses yeux, c’est au moins un match nul -si ce n’est plus- que Roberto De Zerbi et ses hommes devaient ramener de Santiago Bernabeu.

Lire aussi

TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+
OM : Chivu menacé, l'Inter fonce sur De ZerbiOM : Chivu menacé, l'Inter fonce sur De Zerbi
Articles Recommandés
ICONSPORT_268004_0106
Foot Europeen

Officiel : José Mourinho retrouve Benfica

ICONSPORT_270916_0088
OM

O'Riley successeur de Rabiot, stupéfaction à l'OM

ICONSPORT_270916_0321
Liga

Vinicius « déprimé et triste », panique totale à Madrid

ICONSPORT_270992_0003
OM

« Je pète un câble » : Paris soutient l’OM

Fil Info

16:50
Officiel : José Mourinho retrouve Benfica
16:30
O'Riley successeur de Rabiot, stupéfaction à l'OM
16:00
Vinicius « déprimé et triste », panique totale à Madrid
15:30
« Je pète un câble » : Paris soutient l’OM
15:00
Arsenal assomme le PSG avec une offre XXL
14:00
OL : Paulo Fonseca suscite une vive inquiétude
13:40
« C'est n'importe quoi », ce joueur du PSG sidère Walid Acherchour
13:20
ASSE : Paris lâche plus de 25ME pour Stassin
13:00
100 millions d'euros pour Haaland, le Barça est prévenu

Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca suscite une vive inquiétude

molebe a été blessé pratiquement toute la prepa et gomes rodriguez n'etait pas la a rennes .. Mais je suis assez d'accord y avait mieux a faire mais le banc reste relativement leger

OL : Paulo Fonseca suscite une vive inquiétude

il a un gros probleme dans son coaching de fin de match... c'etait deja visible l'an passé dans plusieurs matchs. On peut aussi se rappeler de MU au retour ou il nous sort sa super defense a 3 et qu'on prend 2 buts comme contre rennes d'ailleurs ... C est dommage car le jeu est tres plaisant a regarder mais l'equipe s'effondre au moment des changements qui sont d'ailleurs souvent tres tardif

OL : Paulo Fonseca suscite une vive inquiétude

Je parlais des trois premiers cités ils sont dans le groupe depuis le début de saison avec des blessures ou pas .

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Ton incapacité à prouver tes dires est une preuve suffisante de ton inculture et de ton orgueil très mal placé, Maitre Capello, là. Rires.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires. Ta mégalomanie est tordante, et tes tentatives grossières de troll encore plus. Continue, le patient anglais là, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading