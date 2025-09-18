Une défaite honteuse, ce Marseillais défonce l'OM

L’OM est tombé les armes à la main sur la pelouse du Real Madrid ce mardi en Ligue des Champions (2-1). Certains observateurs sont pourtant très sévères à l’encontre de l’équipe de Roberto De Zerbi.

En très grande difficulté pendant la première demi-heure, l’Olympique de Marseille a finalement réalisé un match plus que correct sur la pelouse du Real Madrid lors de la première journée de Ligue des Champions. Les hommes de Roberto De Zerbi ont même réussi à ouvrir le score grâce à Timothy Weah avant finalement de s’incliner sur deux penaltys de Kylian Mbappé, dont un qui a fait polémique y compris en Espagne.

Globalement, l’OM peut se féliciter de sa prestation même si pour certains, les regrets sont immenses notamment car le Real Madrid a joué 15 minutes à dix après l’expulsion de Dani Carvajal. Ancien joueur, dirigeant et entraîneur de la réserve olympienne, Jean-Pierre Papin n’a pas été tendre avec son ex-club au micro de RMC. Pour lui, cette défaite face à ce qu’il considère comme le pire Real Madrid de l’histoire était largement évitable.

Jean-Pierre Papin pas tendre avec l'OM