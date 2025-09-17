OM : De Zerbi a tué Marseille à Madrid, il accuse

Battu par le Real Madrid (2-1) mardi en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille pouvait espérer mieux. Les Marseillais semblaient en mesure de ramener au moins le point du match nul. Mais pour le consultant Eric Di Meco, les choix de l’entraîneur Roberto De Zerbi ont pesé sur la fin de rencontre.

Bien évidemment, une défaite à Santiago Bernabéu n’est pas une catastrophe pour l’Olympique de Marseille . C’est plutôt le scénario de la partie qui suscite des regrets côté marseillais. Malgré une entame compliquée, le vice-champion de France a rivalisé avec le Real Madrid jusqu’à se retrouver en supériorité numérique et en position de ramener au moins un point. Mais le coaching de Roberto De Zerbi a fini par plomber le club phocéen, peste Eric Di Meco, remonté contre l’Italien.

De Zerbi a sorti les meilleurs

« Tu prends le penalty après une faute balourde de Kondogbia. Il n'empêche qu'à ce moment-là, tu as des coups à jouer en deuxième période, notamment avec Aubameyang, a rappelé l’ancien Marseillais sur RMC. Et surtout, ce que je ne comprends pas… Je veux bien qu'on me dise qu'ils devaient être fatigués. Mais ce sont les meilleurs joueurs qui sortent. Kondogbia sort, Emerson sort, Weah sort… Donc ça veut dire que De Zerbi, quand il regarde le match, il se dit "oh putain, eux ils sont trop bons, il ne faudrait pas que je les laisse trop longtemps sur le terrain parce qu'ils sont fatigués et ça peut servir pour le match d'après". »

« Quand tu es expérimenté comme Kondogbia et Emerson, ce ne sont pas des poulets qui viennent de naître ceux-là, quand ils font un bon match à Madrid, ils savent gérer. Laisse un mec qui a de l'expérience et qui est bon, même s'il est un peu moins bien. Tu fais entrer des petits jeunes dans un match comme ça, ils vont sombrer ! Le petit Vermeeren, comment tu fais pour entrer dans un match comme ça ? C'est compliqué. Donc ça me fait les nerfs », a lâché le consultant qui risque d'attendre le technicien au tournant pour le Classique dimanche.