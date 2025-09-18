ICONSPORT_270916_0424
Roberto De Zerbi

OM : Chivu menacé, l'Inter fonce sur De Zerbi

OM18 sept. , 8:40
parCorentin Facy
Malgré sa victoire contre l’Ajax mercredi en Ligue des Champions, l’Inter réalise un mauvais début de saison en Série A. De quoi menacer Cristian Chivu alors que Roberto De Zerbi est ciblé par les Nerazzurri.
Avec seulement trois points en trois matchs et une décevante 11e place en Série A, l’Inter Milan est clairement en train de rater son début de saison. Le club nerazzurri s’est un peu rassuré en battant l’Ajax Amsterdam ce mercredi soir lors de la 1ère journée de Ligue des Champions, mais les premières semaines de Cristian Chivu sont clairement plus difficiles que cela était espéré.
La succession de Simone Inzaghi n’est pas simple à gérer pour l’entraîneur roumain, lequel pourrait rapidement se retrouver sur la sellette s’il ne parvient pas à vite redresser la barre en Série A. Une tendance confirmée par le journaliste Piero Ausilio, rédacteur en chef du Corriere dello Sport. Comme relayé par le site Inter News, le journaliste a confié que l’Inter Milan suivait attentivement deux entraîneurs depuis plusieurs mois : Cesc Fabregas… et Roberto De Zerbi. L’entraîneur de Côme et celui de l’OM étaient surtout ciblés cet été, avant le choix de nommer Cristian Chivu.

Lire aussi

Le PSG met une fessée à l'Atalanta, l'OM jubileLe PSG met une fessée à l'Atalanta, l'OM jubile
Mais si les résultats de l’Inter ne s’améliorent pas rapidement, nul doute que la piste menant à l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille pourrait être réactivée. Avec une deuxième place en Ligue 1 la saison dernière et une prestation convaincante sur la pelouse du Real Madrid mardi en Ligue des Champions, l’ex-coach de Brighton et de Sassuolo a renforcé son excellente cote en Italie. Reste que du côté de Marseille, on n’envisage pas une seconde de se séparer de Roberto De Zerbi, lequel a la confiance totale de Pablo Longoria et de Medhi Benatia.
Surtout, le technicien italien de 46 ans est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027. Un départ n’est donc pas à l’ordre du jour mais l’intérêt de l’Inter, quelques mois après celui de l’AC Milan, sera à surveiller de près.
Articles Recommandés
ICONSPORT_271025_0526
OM

OM-PSG : Luis Enrique fait du cinéma, les Marseillais indignés

ICONSPORT_253689_0071
OL

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

psg il remet gianluigi donnarumma a sa place iconsport 267396 0601 1 398332
PSG

PSG : Donnarumma répond à l'attaque de Luis Campos

ICONSPORT_270916_0288
OM

OM : Ces deux joueurs ont tout gagné à Madrid

Fil Info

12:20
OM-PSG : Luis Enrique fait du cinéma, les Marseillais indignés
12:00
OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe
11:40
PSG : Donnarumma répond à l'attaque de Luis Campos
11:20
OM : Ces deux joueurs ont tout gagné à Madrid
11:00
L'ASSE jubile, cette pépite à 3 millions d'euros explose
10:30
Nantes rivalise avec l'AC Milan, c'est réel
10:00
Ce joueur du Barça qui scandalise Lamine Yamal
9:40
TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+
9:20
Real : Al-Hilal pose 100 millions d'euros sur Vinicius

Derniers commentaires

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

On ne va pas se mentir Si Frappart ne serait pas une femme elle n’aurait jamais eu accès au haut niveau. Elle n’y comprend rien!

OM-PSG : Luis Enrique fait du cinéma, les Marseillais indignés

J'espère que les Kalachs seront interdites aux abords du stade ? Le danger c'est surtout autour !

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Il est difficile de se dire que sur cette action, qu une personne qualifié qui dispose d outil pour revoir l action sous de multiples angles puisse ouvertement dire qu il n y a rien, les outils justement permettent de prévenir l incompetence ... Donc quand cette personne justifie une pseudo incompetence par des arguments fallacieux, on rentre ds la malhonnête.

TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+

Rien a voir avec le fait d aimer ou détester, c etait une grosse affiche pour un club Francais, face au plus prestigieux des clubs et il y a eu du suspens et du retournement de situation donc forcément que les gens dont moi qui ne supporte ni l OM, ni Madrid suivent le match... Le PSG mèné 1/0 au bout de 2min30, 80% possession au bout de 20, et une maîtrise totale du match, il n y avait aucun suspens donc a part les fervents supporters, mais pour l amateur de foot Français ce match n avait aucun interet il etait plié et surtout il y avait d autres matchs plus réjouissant tel que le Bayern/Chelsea

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Dire "incompétent " cela s'entend , mais "malhonnête " c'est inscriminer un désir de nuire . Incompétente ou hors de forme d'accord ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading