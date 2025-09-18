OM : Chivu menacé, l'Inter fonce sur De Zerbi

Malgré sa victoire contre l’Ajax mercredi en Ligue des Champions, l’Inter réalise un mauvais début de saison en Série A. De quoi menacer Cristian Chivu alors que Roberto De Zerbi est ciblé par les Nerazzurri.

Avec seulement trois points en trois matchs et une décevante 11e place en Série A, l’Inter Milan est clairement en train de rater son début de saison. Le club nerazzurri s’est un peu rassuré en battant l’Ajax Amsterdam ce mercredi soir lors de la 1ère journée de Ligue des Champions, mais les premières semaines de Cristian Chivu sont clairement plus difficiles que cela était espéré.

La succession de Simone Inzaghi n’est pas simple à gérer pour l’entraîneur roumain, lequel pourrait rapidement se retrouver sur la sellette s’il ne parvient pas à vite redresser la barre en Série A. Une tendance confirmée par le journaliste Piero Ausilio, rédacteur en chef du Corriere dello Sport. Comme relayé par le site Inter News, le journaliste a confié que l’Inter Milan suivait attentivement deux entraîneurs depuis plusieurs mois : Cesc Fabregas… et Roberto De Zerbi. L’entraîneur de Côme et celui de l’OM étaient surtout ciblés cet été, avant le choix de nommer Cristian Chivu.

Mais si les résultats de l’Inter ne s’améliorent pas rapidement, nul doute que la piste menant à l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille pourrait être réactivée. Avec une deuxième place en Ligue 1 la saison dernière et une prestation convaincante sur la pelouse du Real Madrid mardi en Ligue des Champions, l’ex-coach de Brighton et de Sassuolo a renforcé son excellente cote en Italie. Reste que du côté de Marseille, on n’envisage pas une seconde de se séparer de Roberto De Zerbi, lequel a la confiance totale de Pablo Longoria et de Medhi Benatia.

Surtout, le technicien italien de 46 ans est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027. Un départ n’est donc pas à l’ordre du jour mais l’intérêt de l’Inter, quelques mois après celui de l’AC Milan, sera à surveiller de près.