Angel Gomes

Un flop de l'OM part pour une mission impossible

OM27 janv. , 16:30
parHadrien Rivayrand
0
L’OM accélère depuis quelques heures sur le marché des transferts. Le club phocéen est proche de se séparer d’Angel Gomes, très décevant depuis son arrivée sur la Canebière.
Tout s’enchaîne ces derniers jours à l’OM. La direction travaille afin de peaufiner l’effectif de Roberto De Zerbi. Si des arrivées sont encore attendues d'ici la fin du mois de janvier, des départs restent également au programme chez les Phocéens. Angel Gomes semble être le prochain à quitter le navire marseillais.
L’Anglais n’a pas apporté satisfaction depuis son arrivée l’été dernier libre de tout contrat en provenance du LOSC. Roberto De Zerbi a perdu patience et a récemment renforcé le poste avec l’arrivée d’Ethan Nwaneri. Angel Gomes est donc poussé vers la sortie, mais heureusement pour lui, le natif d’Edmonton ne manque pas de prétendants, notamment en Premier League.

Angel Gomes pour sauver les Wolves 

D’après les dernières informations de Foot Mercato, Wolverhampton est en effet passé à l’action pour s’attacher les services du joueur de 25 ans. Le club anglais souhaite négocier avec l’OM sur la base d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire en cas de maintien.
Les Wolves sont actuellement derniers de Premier League, avec seulement 8 points au compteur. Reste donc à savoir si la formule proposée séduira ou non Marseille mais aussi Angel Gomes.

Victor Joseph signe à l'OM
Outre Wolverhampton, West Ham continue également de suivre la situation d’Angel Gomes. Le joueur marseillais devra faire le meilleur choix possible pour la suite de sa carrière au plus haut niveau. Un retour en Angleterre pourrait lui permettre de gagner en temps de jeu, même si les ambitions concernant la conquête d’un titre seront revues à la baisse.
S’il décidait de rester à l’OM, il devrait renoncer à un temps de jeu régulier. Les prochaines heures s’annoncent décisives et Angel Gomes dispose en tout cas de plusieurs options s’il souhaite quitter la Canebière.
0
