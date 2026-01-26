ICONSPORT_265502_0074
OM : Maupay quitte Marseille pour Séville

OM26 janv.
par Claude Dautel
Mis de côté par Roberto De Zerbi, Neal Maupay s'apprête à signer au FC Séville où il est attendu mardi pour finaliser son prêt.
L'Olympique de Marseille ne comptait pas sur Neal Maupay cette saison, et un an et demi après avoir rejoint le club phocéen, l'attaquant de 29 ans s'apprête à découvrir la Liga. Ce lundi soir, Fabrizio Romano confirme en effet qu'un accord a été trouvé entre Pablo Longoria et les dirigeants du club de Séville. Mardi, Neal Maupay, qui a un contrat jusqu'en 2028 avec l'OM, passera sa visite médicale en Andalousie, avant de signer un contrat de prêt jusqu'à la fin de la saison.
Selon le spécialiste du mercato, il y a bien une option d'achat de 6 millions d'euros dans cette opération entre Séville et Marseille, mais elle n'est pas obligatoire. Placardisé ou presque avec l'Olympique de Marseille, Neal Maupay va pouvoir retrouver du temps de jeu et des occasions de chambrer ses adversaires après un passage à l'OM qui ne restera pas dans les annales.
OL : Des stats qui mènent droit au titre

Si on avait eu un vrai 9 comme Endrick depuis le début, on aurait surement flirté avec Lens et PSG en nombre de points mais bon... savourons notre spirale positive

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

J'ai pas souvenirs de voir autant d'articles sur l'OM,. C'est normal, hormis les marseillais, personne ne les prend au sérieux, même Bruges n'arrive pas à situer Marseille sur une carte 🤭

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Au moins on a fait une 1/2, toi depuis tu as fait quoi ? 🤭 OM club riqiqi, derrière Lyon et son attaque de merde au classement Uefa, la honte 🤭

OL : Tolisso est devenu une star au Brésil

il n'y a que Dédé qui ne sais pas que c'est une star, dommage pour Coco

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

1 but ts les 2 matchs, c'est ce qui sépare Lyon et Toulouse de l'OM, c'est dire le vrai niveau de l'attaque marseillaise 🤔

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

