OM : Maupay quitte Marseille pour Séville

Si on avait eu un vrai 9 comme Endrick depuis le début, on aurait surement flirté avec Lens et PSG en nombre de points mais bon... savourons notre spirale positive
J'ai pas souvenirs de voir autant d'articles sur l'OM,. C'est normal, hormis les marseillais, personne ne les prend au sérieux, même Bruges n'arrive pas à situer Marseille sur une carte 🤭
Au moins on a fait une 1/2, toi depuis tu as fait quoi ? 🤭 OM club riqiqi, derrière Lyon et son attaque de merde au classement Uefa, la honte 🤭
il n'y a que Dédé qui ne sais pas que c'est une star, dommage pour Coco
1 but ts les 2 matchs, c'est ce qui sépare Lyon et Toulouse de l'OM, c'est dire le vrai niveau de l'attaque marseillaise 🤔
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Loading
🚨🔴⚪️ Neal Maupay to Sevilla, here we go! Deal in place with Olympique Marseille with medical to follow on Tuesday. Loan move with €6m buy option clause not mandatory.