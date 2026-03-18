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Paulo Fonseca

OL : Une accusation anonyme vise le staff de Lyon

OL18 mars , 8:40
parClaude Dautel
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L'OL est dans le dur et forcément Paulo Fonseca doit composer avec un effectif apparu trop court au moment où les blessures se sont multipliées au pire des moments. Avant de recevoir le Celta Vigo et l'AS Monaco, certains visent la préparation des joueurs lyonnais.
La formidable série de l'Olympique Lyonnais (13 victoires consécutives) est désormais à conjuguer au passé, car l'équipe de Paulo Fonseca est désormais sur une série de six matchs sans victoire. Alors que l'entraîneur de l'OL doit composer avec un effectif qui n'est plus à 100% depuis des semaines, les rendez-vous décisifs se profilent. Même si plusieurs retours sont attendus dans les prochains jours, et notamment celui de Malick Fofana, l'entraîneur portugais n'a pas réellement 50 solutions au moment de faire ses choix. Ce mercredi, dans les colonnes de L'Equipe, sous couvert d'anonymat, un préparateur physique estime que du côté de l'Olympique Lyonnais on doit se regarder dans la glace et assumer le fait que les joueurs ne travaillent pas assez physiquement.

L'OL paie le prix d'une préparation essentiellement tactique

Hugo Guillemet, le spécialiste de l'OL à L'Equipe, donne la parole à un ancien membre du staff du club rhodanien, lequel est sans pitié. « Il n’y a jamais eu autant de blessés. On peut penser que les ischios des joueurs explosifs ont lâché car ils ne travaillent pas assez physiquement pendant la semaine », pointe du doigt celui qui est passé par Lyon. Cependant, même si les joueurs de l'Olympique Lyonnais n'ont pas assez travaillé physiquement, il faut tout de même souligner que Paulo Fonseca a décidé d'axer majoritairement le travail de son équipe sur le plan tactique, ce qui a tout de même rapporté des points à l'OL.
Mais également que Lyon a intégré des nouveaux joueurs l'été qui n'étaient pas habitués aux cadences infernales dans leurs anciens clubs. « Trois joueurs arrivent d’un championnat étranger où l’intensité et la physicalité ne sont pas du tout les mêmes qu’en Ligue 1. C’est normal qu’ils puissent se blessure (...) Tout le monde a des blessés : Paris, Lens, Lille, et Marseille a un effectif pléthorique », a indiqué l'Olympique Lyonnais en réponse à cette critique.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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