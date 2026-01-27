Victor Joseph signe à l'OM

ICONSPORT_249405_0227

L'OM continue de s'activer au mercato, et cela concerne aussi les joueurs très prometteurs des divisions inférieures. Victor Joseph a signé pour rejoindre Marseille cet hiver.
Le roi du mercato Fabrizio Romano l’annonce, un milieu de terrain va signer à l’OM. Le nom est même dévoilé puisqu’il s’agit de Victor Joseph. A 19 ans, ce milieu offensif évoluait jusqu’à présent à Sochaux, avec principalement des matchs en National 3, dans l’équipe réserve des Lionceaux. Il a fait trois courtes apparitions en National, et a plus joué en Coupe de France lors du parcours du FC Sochaux. Suffisant pour taper dans l’oeil des recruteurs de l’OM, qui ont bouclé sa venue.
Tous les documents ont été signés et Victor Joseph, joueur d’origine haïtienne, va arriver à Marseille très rapidement. Ce sera sous la forme d’un transfert permanent pour Joseph, formé en région parisienne du côté du Paris FC, du Red Star et de Sarcelles avant de rejoindre le centre de formation de Sochaux.
L’OM va tout de même devoir lâcher une somme pour ce transfert, Joseph ayant signé en juillet dernier son premier contrat professionnel avec Sochaux, jusqu’en 2028. Mais Marseille n’a pas hésité en tout cas, se rappelant sans doute que le dernier joueur arrivé de Sochaux était le prometteur Robinio Vaz, très bien revendu cet hiver après des débuts intéressants avec l’OM ces derniers mois.
De son côté, Victor Joseph arrive dans un premier temps pour renforcer la réserve de l'OM, en National 3.
0
