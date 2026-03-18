« Le Maroc a magouillé », Claude Le Roy est sidéré

Entraineur historique du football africain, Claude Le Roy esrt sidéré par la décision de la CAF d'attribuer la victoire finale de la CAN 2025 au Maroc au lieu du Sénégal.

Présent au stade pendant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, il avait même conseillé à Sadio Mané de faire revenir ses joueurs sur le terrain, Claude Le Roy a été l’un des premiers à réagir après la décision de la CAF de donner la victoire au Maroc par forfait . Pour l’ancien entraineur du Cameroun, du Sénégal, du Ghana et de nombreuses sélections africaines, cette décision cache beaucoup de malversations politiques. La pression mise par Gianni Infantino, président de la FIFA, pour faire gagner les Lions de l’Atlas est notamment mise en avant par le technicien français, qui va très loin dans ses accusations.

« Je ne pouvais pas penser une seule seconde que la CAF allait aller aussi loin dans le guignolesque. Quand on voit comment la CAF est dirigée par M. Motsepe qui est le vassal de M. Infantino, qui voulait donner absolument depuis le début au Maroc. Personne ne pouvait imaginer qu’on allait entendre une telle déclaration deux mois après. Cela fait des années que toutes les décisions sont bafouées par la CAF. M. Infantino se considère comme le Trump du football africain qui dirige les finales, est-ce qu’on peut imaginer le voir diriger une finale de l’Euro devant le président de l’UEFA. En Afrique, il se permet tout, et derrière tout ça, il y a eu plein de magouilles et décider que le Maroc va être champion. C’est pitoyable pour l’image que donne la Confédération Africaine de Football. L’Afrique, hélas pour ce continent que j’aime tant et qui a tant de potentiel, va faire toute la planète football », a livré Claude Le Roy sur l’antenne de La Chaine L’Equipe.