PSG : Safonov a tué la carrière parisienne de Lucas Chevalier

Auteur d'un match énorme contre Chelsea, puisqu'il a tué à lui seul les derniers espoirs de Chelsea, Matvei Safonov est désormais le numéro 1 indiscutable au PSG. Pour Lucas Chevalier, un départ l'été prochain est désormais inéluctable.

Certains doutaient de lui quand il a signé au Paris Saint-Germain pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma, mais en attendant Matvei Safonov a remplacé le portier international italien sans que cela provoque de catastrophe. Cependant, en faisant signer Lucas Chevalier, les dirigeants parisiens semblaient avoir décidé que le gardien russe serait encore une fois le suppléant du joueur arrivé de Lille. Mais, Safonov ne l'a pas entendu de cette oreille et profitant des errements de Chevalier, il a tout simplement pris la place de numéro 1, Luis Enrique n'ayant pas tergiversé longtemps. Et mardi soir, du côté de Stamford Bridge, même si le PSG a roulé sur Chelsea, Matvei Safonov a réussi quelques arrêts spectaculaires qui ont fini par dégoûter les joueurs du club anglais. Et désormais plus personne ne pense à Lucas Chevalier, les notes du gardien russe étant exceptionnelles.

Pour Le Parisien, Matvei Safonov mérite un 7,5 sur 10, notamment parce que c'est lui qui fait la passe décisive sur l'ouverture rapide du score du Paris SG avant de faire des parades spectaculaires. « Le portier russe s’est ensuite illustré par sa solidité et sa sérénité. Il repousse deux tentatives de Joao Pedro (36e, 43e), une bonne frappe croisée de Palmer (43e), deux essais de Garnacho (64e, 75e), et permet le troisième but parisien en réalisant un nouvel arrêt au départ de l’action. Dominateur dans les airs, il réussit au total 9 arrêts », constate le quotidien francilien. De son côté, L'Equipe a poussé le curseur un peu plus loin en donnant un 8 au gardien international russe du Paris Saint-Germain. « Des arrêts déterminants (9e, 42e, 43e, 61e, 65e, 75e), un jeu au pied en progrès, avec une passe presque décisive sur un long ballon mal négocié par Mamadou Sarr (6e), et quelques sorties hésitantes : le Russe n'a pas chômé et a encore marqué des points dans le but parisien », écrivent nos confrères du quotidien sportif.

Lucas Chevalier ne peut pas cirer éternellement le banc au PSG

Reste désormais que Lucas Chevalier ne peut accepter cette situation, le jeune gardien de but français étant bien conscient qu'il risque de perdre sa place en équipe de France si cela devait s'éterniser à Paris. Un an après avoir acheté Chevalier au LOSC pour 40 millions d'euros et des bonus, les dirigeants parisiens vont devoir gérer cette situation qui risque d'agiter le prochain mercato. Car si Lucas Chevalier quitter Paris, il faudra trouver un nouveau gardien de but. A moins que Safonov se rate durant cette fin de saison, ce qui redistribuera les cartes.