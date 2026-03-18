Safonov ou Chevalier, Luis Enrique a tranché
Matvei Safonov, le gardien russe du PSG

PSG : Safonov a tué la carrière parisienne de Lucas Chevalier

PSG18 mars , 8:20
parClaude Dautel
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Auteur d'un match énorme contre Chelsea, puisqu'il a tué à lui seul les derniers espoirs de Chelsea, Matvei Safonov est désormais le numéro 1 indiscutable au PSG. Pour Lucas Chevalier, un départ l'été prochain est désormais inéluctable.
Certains doutaient de lui quand il a signé au Paris Saint-Germain pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma, mais en attendant Matvei Safonov a remplacé le portier international italien sans que cela provoque de catastrophe. Cependant, en faisant signer Lucas Chevalier, les dirigeants parisiens semblaient avoir décidé que le gardien russe serait encore une fois le suppléant du joueur arrivé de Lille. Mais, Safonov ne l'a pas entendu de cette oreille et profitant des errements de Chevalier, il a tout simplement pris la place de numéro 1, Luis Enrique n'ayant pas tergiversé longtemps. Et mardi soir, du côté de Stamford Bridge, même si le PSG a roulé sur Chelsea, Matvei Safonov a réussi quelques arrêts spectaculaires qui ont fini par dégoûter les joueurs du club anglais. Et désormais plus personne ne pense à Lucas Chevalier, les notes du gardien russe étant exceptionnelles.
Pour Le Parisien, Matvei Safonov mérite un 7,5 sur 10, notamment parce que c'est lui qui fait la passe décisive sur l'ouverture rapide du score du Paris SG avant de faire des parades spectaculaires. « Le portier russe s’est ensuite illustré par sa solidité et sa sérénité. Il repousse deux tentatives de Joao Pedro (36e, 43e), une bonne frappe croisée de Palmer (43e), deux essais de Garnacho (64e, 75e), et permet le troisième but parisien en réalisant un nouvel arrêt au départ de l’action. Dominateur dans les airs, il réussit au total 9 arrêts », constate le quotidien francilien. De son côté, L'Equipe a poussé le curseur un peu plus loin en donnant un 8 au gardien international russe du Paris Saint-Germain. « Des arrêts déterminants (9e, 42e, 43e, 61e, 65e, 75e), un jeu au pied en progrès, avec une passe presque décisive sur un long ballon mal négocié par Mamadou Sarr (6e), et quelques sorties hésitantes : le Russe n'a pas chômé et a encore marqué des points dans le but parisien », écrivent nos confrères du quotidien sportif.

Lucas Chevalier ne peut pas cirer éternellement le banc au PSG

Reste désormais que Lucas Chevalier ne peut accepter cette situation, le jeune gardien de but français étant bien conscient qu'il risque de perdre sa place en équipe de France si cela devait s'éterniser à Paris. Un an après avoir acheté Chevalier au LOSC pour 40 millions d'euros et des bonus, les dirigeants parisiens vont devoir gérer cette situation qui risque d'agiter le prochain mercato. Car si Lucas Chevalier quitter Paris, il faudra trouver un nouveau gardien de but. A moins que Safonov se rate durant cette fin de saison, ce qui redistribuera les cartes.
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C'est aussi le parcours, il est second éternel sous Gigio puis quand l'Italien part on lui met Chevalier devant. Il arrive à gagner du temps de jeu suite aux perfs contrastées du Français puis se casse la main dans une séance de pénalty légendaire ou il arrête tout. Chevalier a de nouveau sa chance mais est pas terrible encore. Mérité pour Safonov, le travail et la persévérance quoi ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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