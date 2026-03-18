OM : Greenwood à la Juventus dans un échange fou

L'été prochain, l'Olympique de Marseille aura du mal à retenir Mason Greenwood. L'Anglais attire de grosses écuries européennes dont la Juventus. Pour alléger la facture d'un transfert, la Vieille Dame pourrait proposer deux joueurs aux Marseillais.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 15 buts inscrits, Mason Greenwood est sans aucun doute le joueur majeur de Marseille . En deux années passées sur la Canebière, l'Anglais a quasiment fait oublier ses problèmes conjugaux. L'ancien joueur de Manchester United séduit tous les observateurs par son sens du but et son talent intrinsèque. Premier League exceptée, les recruteurs européens sont nombreux à aimer Greenwood. L'attaquant phocéen se prépare déjà à quitter l'OM l'été prochain. Reste à savoir vers quelle destination.

La Juventus prépare un échange osé avec l'OM

L'Atlético Madrid fait partie des prétendants sérieux dans le dossier. Néanmoins, la Juventus est bien décidée à devancer les Colchoneros. La Vieille Dame devra résoudre deux problèmes avant de proposer une offre à Marseille. Elle devra valider sa qualification en Ligue des champions, laquelle est loin d'être assurée puisqu'elle se classe 5e de Serie A actuellement. De plus, il lui faudra réunir beaucoup d'argent. L'OM entend récupérer 50 millions d'euros minimum sur sa pépite anglaise.

Une somme élevée pour une Juve en cure d'austérité. Onze Mondial avance que les Turinois ont une astuce pour réduire la note. Ces derniers peuvent proposer un échange entre Greenwood et deux joueurs convoités par Marseille. Il s'agit de Jonathan David et d'Edon Zhegrova. En situation d'échec en Italie, les deux anciens lillois sont sur le départ.

Cet échange permettra à l'OM de se renforcer en attaque à moindre coût puisque la Juventus sera la seule à débourser de l'argent dans l'opération. Une seule inconnue demeure : les 50% perçus par Manchester United sur la somme d'une éventuelle revente de Mason Greenwood. Avec une telle perte sèche, la direction phocéenne risque de privilégier la plus grosse offre possible sur le marché. Cela sera même certain si Marseille rate la qualification en Ligue des champions en mai.