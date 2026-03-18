ICONSPORT_282766_0194

CAN : Le Sénégal saisit le tribunal

CAN 202518 mars , 7:40
parClaude Dautel
0
Dans un communiqué mis en ligne dans la nuit de mardi à mercredi, la Fédération Sénégalaise de Football a annoncé sa décision de saisir le Tribunal Arbitral du Sport suite à la décision de la CAF de donner la victoire au Maroc.
Une fois l'effet de sidération passé, les responsables sénégalais ont décidé de contre-attaquer suite à l'annonce de la disqualification de leur équipe nationale qui sur le terrain a bien gagné la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc. Et comme cela était attendu, la Fédération Sénégalaise de Football a décidé de porter l'affaire devant le TAS.
« La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a pris connaissance ce jour de la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF), dans le cadre de l’affaire DC23316. Cette procédure fait suite à la plainte formulée lors du match n° 52 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies, Maroc 2025, opposant le Sénégal au Maroc.
Par cette décision, le Jury d’Appel de la CAF a déclaré l’appel de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) recevable et l’a admis. Ce faisant, l’instance a annulé la décision qui avait été rendue par le Jury Disciplinaire de la CAF, au motif que le droit d’être entendu de la partie appelante n’aurait pas été respecté lors de la procédure de première instance.
Le Jury d’Appel a par ailleurs estimé que le comportement de l’équipe du Sénégal relevait des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations. En conséquence, la CAF a déclaré que la FSF avait enfreint l’article 82 et a prononcé la perte du match par forfait pour le Sénégal, avec un score enregistré de 3-0 en faveur de la FRMF, en application de l’article 84.
La Fédération Sénégalaise de Football dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain.
Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la Fédération engagera, dans les plus brefs délais, une procédure d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne.
La FSF réaffirme son engagement indéfectible envers les valeurs d’intégrité et de justice sportive, et tiendra le public informé des suites données à cette affaire », indique la Fédération Sénégalaise de Football dans son communiqué.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282798_0077
CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal en très mauvaise position devant le TAS

ICONSPORT_362107_0060
ASSE

L'ASSE a un énorme joker pour monter en Ligue 1

ICONSPORT_342826_0280
OL

OL : Une accusation anonyme vise le staff de Lyon

Safonov ou Chevalier, Luis Enrique a tranché
PSG

PSG : Safonov a tué la carrière parisienne de Lucas Chevalier

Fil Info

18 mars , 9:20
CAN 2025 : Le Sénégal en très mauvaise position devant le TAS
18 mars , 9:00
L'ASSE a un énorme joker pour monter en Ligue 1
18 mars , 8:40
OL : Une accusation anonyme vise le staff de Lyon
18 mars , 8:20
PSG : Safonov a tué la carrière parisienne de Lucas Chevalier
18 mars , 8:00
OM : Greenwood à la Juventus dans un échange fou
18 mars , 7:20
CAN : Le Maroc crie victoire
18 mars , 7:00
« Le Maroc a magouillé », Claude Le Roy est sidéré
18 mars , 00:00
EL : Programme TV et résultats des 8es de finale retour

Derniers commentaires

OL : Une accusation anonyme vise le staff de Lyon

C’est vrai que la blessure de Fofana himbert et sulcs sont dues à une mauvaise préparation ??

Le Maroc déclaré vainqueur de la CAN !

L'Afrique corrompue, pléonasme bien connu...

CAN 2025 : Le Sénégal en très mauvaise position devant le TAS

Le Maroc va se faire cracher dessus pendant des années, cette décision nuit à tout le monde.

PSG : Safonov a tué la carrière parisienne de Lucas Chevalier

Il n’y a sujet à discussion,c’est le meilleur qui joue

PSG : Safonov a tué la carrière parisienne de Lucas Chevalier

C'est aussi le parcours, il est second éternel sous Gigio puis quand l'Italien part on lui met Chevalier devant. Il arrive à gagner du temps de jeu suite aux perfs contrastées du Français puis se casse la main dans une séance de pénalty légendaire ou il arrête tout. Chevalier a de nouveau sa chance mais est pas terrible encore. Mérité pour Safonov, le travail et la persévérance quoi ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading