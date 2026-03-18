CAN : Le Maroc crie victoire

C’est vrai que la blessure de Fofana himbert et sulcs sont dues à une mauvaise préparation ??
L'Afrique corrompue, pléonasme bien connu...
Le Maroc va se faire cracher dessus pendant des années, cette décision nuit à tout le monde.
Il n’y a sujet à discussion,c’est le meilleur qui joue
C'est aussi le parcours, il est second éternel sous Gigio puis quand l'Italien part on lui met Chevalier devant. Il arrive à gagner du temps de jeu suite aux perfs contrastées du Français puis se casse la main dans une séance de pénalty légendaire ou il arrête tout. Chevalier a de nouveau sa chance mais est pas terrible encore. Mérité pour Safonov, le travail et la persévérance quoi ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations