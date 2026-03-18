Brahim Diaz avec le Maroc
Brahim Diaz avec le Maroc

CAN : Le Maroc crie victoire

CAN 202518 mars , 7:20
parClaude Dautel
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Du côté du Maroc, on ne tergiverse pas après l'annonce mardi soir par la CAF que finalement le Sénégal était donné perdant en finale de la Coupe d'Afrique des Nations et que la victoire revenait donc aux Lions de l'Atlas.
C'est un séisme qui a secoué le monde du football lorsque, dans un communiqué, la Confédération africaine de football a officialisé mardi, en pleine soirée de Ligue des champions en Europe, que le Maroc était finalement donné gagnant 3-0 de la finale de la CAN face au Sénégal. Aussitôt, les réactions se sont multipliées, essentiellement du côté du Sénégal où la plupart des internationaux ont crié au scandale et même fait savoir qu'il n'était pas question de rendre la coupe et les médailles des vainqueurs aux joueurs marocains. Cependant, du côté des Lions de l'Atlas, on peut compter sur le soutien de la presse marocaine, qui estime que cette victoire est totalement logique tant le comportement du Sénégal lors de la finale méritait une telle sanction.

Le Maroc applaudit la CAF

C'est notamment le cas du média marocain spécialisé dans le football, Le 360 Sport, qui estime que la victoire d'Achraf Hakimi en finale de la Coupe d'Afrique des Nations n'est que justice. « En requalifiant les faits et en appliquant strictement ses règlements, la Confédération africaine de football (CAF) a rendu une décision lourde de sens: le Sénégal est déclaré forfait, et la victoire est attribuée au Maroc sur tapis vert. Plus qu’un simple verdict, il s’agit d’un signal fort adressé à l’ensemble du continent (...) En appel, l’instance a requalifié les faits et rendu une décision sans ambiguïté : le Sénégal est déclaré forfait, et le match est homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc. Ce verdict marque un tournant et met fin à une séquence de flottement juridique et institutionnel, tout en réaffirmant un principe fondamental: les règles du football ne sont pas négociables », écrivent nos confrères marocains.
De son côté, Le Matin évoque lui une victoire historique pour le Maroc, qui organisait la compétition. « Si la colère et l’incompréhension dominent au Sénégal, le Maroc célèbre, lui, un sacre historique, entériné sur le plan réglementaire après une procédure menée par ses instances. Une issue qui, au-delà de la polémique, marque un précédent inédit dans l’histoire récente du football africain », fait remarquer le média généraliste, conscient quand même que l'histoire pourrait ne pas s'arrêter là, puisque le Sénégal va probablement saisir le Tribunal Arbitral du Sport.
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