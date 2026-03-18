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L'ASSE a un énorme joker pour monter en Ligue 1

ASSE18 mars , 9:00
parNathan Hanini
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Avec un match nul à Grenoble samedi dernier, l’AS Saint-Etienne a poursuivi sa série d’invincibilité. Le club du Forez est tout de même dans les clous concernant la course à la montée en Ligue 1 d’un point de vue statistique.
Avec 50 points après 27 journées, l’AS Saint-Etienne pointe à la deuxième place du classement de Ligue 2. Le club du Forez se porte beaucoup mieux depuis l’arrivée sur le banc de Philippe Montanier début février. Arrivé pour remplacer le Norvégien Eirik Horneland, le technicien français a redressé la barre et a enchaîné samedi dernier un sixième match sans défaite. Grâce à une belle série, l’ASSE s’est emparé de la deuxième place du championnat et pointe à quatre points du leader aubois à sept journées de la fin du championnat. D’un point de vue statistique, le club du Forez est dans le bon wagon.

Saint-Etienne a un joker

Le statisticien Fabien Torre dévoile, dans des informations relayées par le média Peuple Vert, le nombre de points nécessaires pour monter dans l’élite du football français. En comparaison avec les dernières saisons, l’ASSE devra compter entre 60 et 65 points pour assurer un retour en Ligue 1. Avec déjà 50 points aux compteur, l’ASSE peut donc se permettre un joker en cette fin de saison. Avec trois points d’avance sur Le Mans et six sur le Red Star, les hommes de Philippe Montanier sont désormais chassés. Sur les sept dernières journées, l’ASSE devra faire face à quatre équipes du top 10 du championnat à commencer par la réception d’Annecy ce samedi. Pour rappel, lors du match aller, les hommes de Laurent Guyot ont donné une leçon aux Stéphanois (victoire 4-0). Autre avantage pour le dix fois champion de France en cette fin de saison, une différence de buts supérieure à ses concurrents directs (+17 pour l’ASSE, +11 pour Le Mans et +7 pour le Red Star).

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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