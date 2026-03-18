L'ASSE a un énorme joker pour monter en Ligue 1

C’est vrai que la blessure de Fofana himbert et sulcs sont dues à une mauvaise préparation ??
L'Afrique corrompue, pléonasme bien connu...
Le Maroc va se faire cracher dessus pendant des années, cette décision nuit à tout le monde.
Il n’y a sujet à discussion,c’est le meilleur qui joue
C'est aussi le parcours, il est second éternel sous Gigio puis quand l'Italien part on lui met Chevalier devant. Il arrive à gagner du temps de jeu suite aux perfs contrastées du Français puis se casse la main dans une séance de pénalty légendaire ou il arrête tout. Chevalier a de nouveau sa chance mais est pas terrible encore. Mérité pour Safonov, le travail et la persévérance quoi ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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