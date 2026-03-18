L'ASSE a un énorme joker pour monter en Ligue 1

PSG : Safonov a tué la carrière parisienne de Lucas Chevalier

C'est aussi le parcours, il est second éternel sous Gigio puis quand l'Italien part on lui met Chevalier devant. Il arrive à gagner du temps de jeu suite aux perfs contrastées du Français puis se casse la main dans une séance de pénalty légendaire ou il arrête tout. Chevalier a de nouveau sa chance mais est pas terrible encore. Mérité pour Safonov, le travail et la persévérance quoi ...